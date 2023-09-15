Karlıova'da okul servis araçları denetlendi

Karlıova'da jandarma ekipleri, okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde araçların teknik donanımları ve ekipmanları kontrol edildi, sürücülerin belgeleri incelendi ve öğrencilere emniyet önlemleri konusunda uyarıda bulunuldu.

Karlıova'da jandarma ekipleri, okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri gerçekleştirdiği denetimlerde, servis araçlarının teknik donanımlarını ve araçlarda bulunması zorunlu ekipmanları kontrol etti, servis şoförlerine bilgilendirmede bulundu.

Araçların otomatik kapı, emniyet kemeri, acil durum ekipmanları ve yangın söndürme cihazlarını inceleyen ekipler, sürücülerin ehliyet, ruhsat ve taşımacılık izin belgelerini de kontrol ederek, eksiklikler konusunda uyarıda bulundu.

Ekipler, öğrencileri emniyet kemeri takmaları konusunda da uyardı.

Öğrencilerin huzur ve güvenliğini sağlamak için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.