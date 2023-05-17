Karabük'te Engelliler Haftası kapsamında temsili askerlik uygulaması düzenlendi

Karabük'te Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen temsili askerlik uygulaması bünyesinde 41 engelli askerlik yapmanın heyecanını yaşadı.

Karabük'te Engelliler Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. İl Jandarma Komutanlığı tarafından engelleri dolayısıyla askerlik görevini yapamayan 41 engelli için temsili askerlik uygulaması etkinliği düzenlendi. Safranbolu 125. Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanlığındaki etkinlikte yemin töreninde konuşan İl Jandarma Komutanı Kd. Albay Garip Gümüş, katılımcılara teşekkür ederek, "Temsili askerlik hizmetlerine katılan gençlerimizin kısa süreli de olsa aramızda olması kışlamız bünyesinde şerefli üniformayı giymesi bize güç katmış ve mutlu etmiştir. Bu sayede arkamızda güçlü bir desteğin olduğunu görmüş olduk. Temsili de olsa bu askerlik sahnesi binlerce yıllık devlet geleneğimizin ve kutlu milletimizin gurur verici bir gerçeğidir" dedi.

Konuşmanın sona ermesiyle gerçekleştirilen askeri gösterinin ardından engelli askerler, giydikleri üniformalarla yemin edecekleri masaların başına geldi. Türk bayrağı ve silaha ellerini koyup askerlik yemini eden engellilere protokol üyeleri tarafından hediyeler verildi. - KARABÜK