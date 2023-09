Kamyonetin kasasından uçan malzemeler tehlike yarattı

AVCILAR'dan Mahmutbey gişelere doğru ilerleyen kamyonetin kasasından uçan malzemeler arkadan gelen sürücülere tehlike yaşattı. O anlar kameraya yansıdı.

TEM Otoyolu'nda Mahmutbey'e doğru ilerleyen kamyonet kasasındaki sunta malzemeler sabitlenmeyince, rüzgarın da etkisiyle yola savruldu. Bu sırada arkadan gelen araçtakiler tehlike atlattı.

Malzemelerin yola savrulduğunu fark eden sürücü emniyet şeridinde park etti. Kamyonet sürücüsünün trafikte ilerleyen araçları tehlikeye düşürdüğü anlar araç içi kamerasına an be an yansıdı.