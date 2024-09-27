Üye Girişi
Haberler

Kahramanmaraş'ta Defne Hasadı Başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde defne hasadı başladı. Köylüler, zor şartlarda topladıkları defneleri tüccarlara satıyor ve aile ekonomilerine önemli katkı sağlıyor. Yılda ortalama 2 bin ton defne hasadı yapılıyor ve hasadın büyük bir kısmı ihracata gönderiliyor.

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde, defne hasadı başladı. Defne tüccarı İskender Zengin, sarp kayalıklardaki ormanlık alandan köylüler tarafından toplanan defneleri kurutma tesislerine sattıklarını, oradan da bir dizi işlemden geçtikten sonra ABD ve Avrupa'nın birçok ülkesine ihraç edildiğini söyledi.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü, yıllık ortalama 2 bin ton defne hasadı Türkiye'de önemli bir yere sahip olan Andırın'daki defne sahalarını köylülerin hasadına açtı. Bu sahalardan biri olan Tufanpaşa Mahallesi'ndeki 1300 rakımlı Sarımsak Dağı'ndaki defneleri nacak yardımıyla kesen köylüler, iple bağladıkları defneleri sırtlarında dağın eteğine taşıyor. Köylüler, 40 kilo civarındaki defneleri sarp kayalıklardan oluşan yaklaşık 4-5 kilometrelik bir yoldan yürüyerek taşıyorlar. Sırtta taşımanın imkansız olduğu yerlerde ise çelik halat çekip makaralar yardımıyla defneleri aşağı gönderiyorlar. Köylüler daha sonra defneleri tartarak kilosu 5 liradan tüccarlara satıyor.

"GÜNLÜK 2 BİN LİRA KAZANIYORUZ"

Defne hasadı yapan köylülerden Murat Doğan, defnenin sarp kayalıklarda hasadını yaptıklarını bunun da kendilerini zorladığını söyledi. Doğan, "Sabahın ilk ışıklarında arkadaşlarımızla buraya gelip akşam saatlerine kadar çalışıyoruz. Buranın defnesi bizim definemizdir, yeşil altınımızdır. Akşama kadar 300-400 kilo kesiyoruz. Bu da bize günlük 1500-2 bin lira katkı sağlamaktadır" dedi.Defne tüccarı İskender Zengin ise defnenin ilaç ve kozmetik sanayi başta olma üzere birçok alanda kullanıldığını ve bu nedenle de çok değerli bir bitki olduğunu belirtti. Zengin, şunları söyledi" Yaklaşık bin üç yüz rakımlı Sarımsak Dağı'nda hasadı yapılan defne yüz güldürüyor. Birçok vatandaşın burada gelip günlük olarak kestikleri, hasat ettikleri defne karşılığında ücretlerini alıyorlar ve aile ekonomisine büyük katkı sağlıyorlar. Günlük yaklaşık 300-400 defne hasadı yapmaktadırlar ve kilosunu 5 TL'den satıyorlar. 5 TL'den olunca ortalama 1500-2 bin TL aile bütçelerine katkı sağlıyorlar. Burada hasat edilen defneler araçlarla kurutma tesislerine gönderiliyor. Kurutma tesisinde fırınlarda kurutulup yaprakları daldan ayrıldıktan sonra ihracata gönderiliyor. Amerika, İngiltere, Fransa, Çin, bu ülkeler yoğun bir talep içerisindeler İlaç sanayi ve kozmetik sanayinde kullanılmaktadır. Andırın genelinde 1500-2 bin ton yıllık olarak defne hasadı yapılmaktadır."

Haber-Kamera Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

Yerel Haberler İhracat Ekonomi Güncel Yaşam Tarım Doğa

Koltuk pozu işin rengini değiştirdi! İşte Cem Garipoğlu'nun mezarını açtıran en büyük etken

Mezarı açtıran en önemli etken, bu koltukta verilen poz oldu

 Husilerden gece yarısı İsrail'i titreten saldırı! Sirenler çalınca kendilerini kaldırıma attılar

Gece yarısı 00.40'ta ateşlenen füzeler İsrail'i korkudan titretti

 2. el araç satışında yeni dönem başladı! Artık herkes için zorunlu

2. el araç satışında yeni dönem başladı! Artık herkes için zorunlu
Görüntü Gaziantep'ten! Silahlarla sokağa inip husumetlilerini tehdit ettiler

57 suç kaydına rağmen silahla sokağa inip tehditler savurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Müge Anlı, Esra Erol ve Didem Arslan Yılmaz'ın programı kaldırılacak mı? RTÜK konu ile ilgili ne dedi? MasterChef Beyza kimdir, kaç yaşında ve nereli? Beyza Aydın büyük ödülün sahibi oldu! Adana yaya geçidi kazası nedir? Olay anı video izle! Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 27 Eylül döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? BORSA DÜŞTÜ MÜ? 27 Eylül Cuma borsa güne nasıl başladı? Tarihte bugün ne oldu? 27 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? CANLI ALTIN KURU | 27 Eylül çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Galatasaray- Kasımpaşa maçı ne zaman? Galatasaray- Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda? BUGÜN ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE! Samet Şeker bulundu mu? Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? Beşiktaş Fibabanka- Hapoel Sholomo Tel Aviv maçı nerede oynanacak? İsrail takımı Türkiye'ye gelmiyor! Trendyol Süper Lig'de 7. Hafta maçları! Süper Lig'de bugün kimin maçı var?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });