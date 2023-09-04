Kahramanmaraş 12 Şubat Stadyumu Deprem Sonrası Atıl Durumda

Kahramanmaraş depremlerinde çadır kent olarak kullanılan 12 Şubat Stadyumu, yıkım işlemlerinin ardından boş bir arazi haline geldi. Stadyumun merkezi konumda olduğu ve konteyner kent yapılmasının uygun olabileceği belirtiliyor.

Depremden önce futbol sahası, şimdi ise boş bir arazi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş depremlerinde binlerce depremzedeye ev sahipliği yapan ve çadır kent olarak kullanılan 12 Şubat Stadyumu, yıkım işlemlerinin ardından sessizliğe büründü.

Yapımına 1970'li yıllarda başlayan 12 Şubat Stadı, uzun yıllar depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın spor faaliyetlerine katkıda bulunmuş, amatör futbol müsabakaları, konserler, kongreler ve kutlamalar için kullanılmıştı. Stadyum, literatüre 'Asrın felaketi' olarak geçen Kahramanmaraş depremleri sonrasında, felaketten sağ kurtulan vatandaşların sığındığı alanların başında gelmişti.

Bir bölümü depremden önce yıkılan stadyum, çadır kentlerin de kalkmasıyla tamamen yıkıldı. Yıkım çalışmaları tamamlandıktan sonra sahanın bulunduğu alan sessizliğe büründü.

Stadın merkezi konumda olduğunu ve konteyner kent yapılmasının uygun olacağını söyleyen, Ömer Nedirli isimli vatandaş, " Çadır kent olarak kullanıldığı doğrudur. Yaklaşık bir aydan beri yıkımını gerçekleştirirler. Bir aydan sonra hiçbir şey yapmadılar. Burası halen böyle. Sağa sola yapmaktansa buraya en azından konteyner şehir kurulup, esnafımız kullanılabilir. Trabzon caddesine şu an için yaptılar ama 12 Şubat Stadı merkezi konumda. Konteyner kent ya da esnafımız için küçük dükkanlar kurulabilir" dedi.

Stadın yıkımdan sonra atıl bir vaziyette olduğunu dile getiren esnaf Orhan Şirikçi ise, "Bu enkaz giderilebilir. Kahramanmaraş'ın merkezinde olması rağmen, atıl bırakıldı güçsüz bırakıldı. Kenarlarına konteyner çarşılar yapıldı evet ama çok atıl vaziyette. Güzel bir park alanı, çocuklar için gençler için. Haftalık 150 bin insan geliyor ama bu gördüğünüz bu ortama geliyor" ifadelerini kullandı.