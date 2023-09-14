Jandarma Kıdemli Albay Hüsrev Arslan'ın cenazesi toprağa verildi

ANKARA'da kalp krizi geçirerek vefat Jandarma Kıdemli Albay Hüsrev Arslan (56), memleketi Ordu'nun Ünye ilçesinde toprağa verildi.

12 Eylül'de görev yaptığı Ankara Jandarma Lojistik Eğitim Merkezi Komutanlığı'ndan evine giden Jandarma Kıdemli Albay Hüsrev Arslan, kalp krizi geçirdi. Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Arslan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Hüsrev Arslan'ın cenazesi yakınları tarafından hastane morgundan alınarak memleketi Ordu'nun Ünye ilçesine getirildi. Evinin önünde helallik alınmasının ardından Arslan'ın tabutu, askerlerin omuzunda Ünye Büyük Camii'ne getirildi. Burada Arslan için askeri tören düzenlendi. Törene, Vali Muammer Erol, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Numan Öksüz, Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muhammet Ali Gökkan, askeri erkan ve çok sayıda kişi katıldı. İl Müftüsü Dr. İsmail Çiçek'in öğle vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından Hüsrev Arslan, Şeyh Yunus Aile Kabristanlığında toprağa verildi. (DHA)