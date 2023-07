İzmir'in tarihi semti Tepecik'in ilk antika dükkanı

- Bit pazarı esnaflığından antika dükkanına

"Tepecik kötü şeylerle değil, tarihle anılsın"

İZMİR İzmir'in tarihi semti Tepecik, ilk antika dükkanına kavuştu. Bit pazarı esnaflığından gelen iki ortağın kurduğu iş yerinde antika müzayedeleri başlarken, işletmede aileler ve vatandaşlar da kumda kahve içerek antikalarla dolu dükkanda nostaljik anlar yaşıyorlar.

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan ve adı genellikle asayiş olaylarıyla anılan Tepecik semti, ilk antika dükkanına kavuştu. Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan antika dükkanı, içerisinde bulunan tarihi eşyalarla 20'inci yüzyıldan kalma her dönemi yeniden yaşatırken antika meraklılarının da ilgisini çekiyor. Yine Tepecik semtinde bulunan bit pazarında, çocukluğundan beri ikinci el eşya satan iki kafadarın girişimiyle kurulan iş yeri, aynı zamanda bir kafe hizmeti vererek, ağırladığı müşterilerine nostaljik anlar yaşatıyor.

"Tepecik deyince insanların aklına artık kötü şeyler gelmeyecek; tarih gelecek"

İş yeri ortaklarından Murat Abar, Tepecik semtine değer katmak için bu girişimde bulunduklarını söyleyerek, burada müzayedeler yaptıklarını söyledi. Abar, "Burası İzmir'in en eski yerleşim yerlerinden birisi. Tepecik'i İstanbul'daki Balat gibi yapmak lazım. Tepecik'in artık güzelleşme zamanı geldi. Tepecik deyince insanların aklına başka şeyler geliyor. Bizim iş yerimizde en değerli parçamız insanlar. Biz bu semtin değerini ön plana çıkarmak için Kemeraltı yerine burayı tercih ettik. Burada Büyükada'dan gelen, Madam Nora'nın orijinal parçası olan 120 yıllık bir konsolumuz var. Taş plaklarımız ve antika tablolarımız, vazolarımız var. Aslan başlı koltuk takımımız var geçtiğimiz yıl 210 bin liraya satılan. Burada her biri çok değerli ürünler var ve bunları tek tek anlatmak kolay değil. Biz düğmeye bastık; bundan sonra burası gelişecek. Tepecik deyince insanların aklına artık kötü şeyler gelmeyecek; tarih gelecek. Burası en az bir Bornova kadar gelişmiş olacak" açıklamasında bulundu.

"İnsanlar bile buraya antika merakı için geliyorlar"

İzmir'in her yerinden, hatta İzmir dışından da gelen antika meraklılarını ağırladıklarını söyleyen iş yeri ortaklarından Murat Açıl ise, "Ortağım Murat Abar'ın fikriyle burada bir girişimde bulunduk. 45 yıldan beri Tepecik Pazaryeri'ndeyiz. Çocukluğumuzdan beri buradayız. Gayemiz bu semti ayağa kaldırıp gelişimine katkı sağlamak. İsteseydik bu iş yerini İzmir'in en gelişmiş semtlerinden birinde de açabilirdik. Büyüdüğümüz yere faydalı olabilmek amacıyla bu antika dükkanını buraya açtık. Şu anda insanlarda büyük bir antika merakı da var. Türkiye'nin her yerinde yapılıyor ancak burada yok. Biz de bu ilki gerçekleştirmek istedik. İnsanlar buraları da görsünler, tanışırlar. İnsanlar Tepecik'in güzel bir yer olduğunu görsünler. Burada hafta sonları bit pazarı kuruluyor. İzmir'in en eski yerleşim yerlerinden birisi bu semt ama adı hep kötü olaylarla anılıyordu. Şimdi İzmir'in her yerinden hatta İzmir dışından insanlar bile buraya antika merakı için geliyorlar. Tepecik güzel şeylerle anılsın istiyoruz" sözlerine yer verdi.