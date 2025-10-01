Haberler

İzmirliler dikkat! Planlı su kesintisi tarihi uzatıldı

İzmirliler dikkat! Planlı su kesintisi tarihi uzatıldı
Güncelleme:
İzmir'de kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle 2 günde 1 uygulanan planlı ve dönüşümlü su kesintileri, 15 Ekim'e kadar uzatıldı.

İzmir'de iki günde bir uygulanan planlı ve dönüşümlü su kesintilerinde tarih uzatıldı. Yeni tarih, 15 Ekim olarak belirlendi.

13 İLÇEDE UYGULANIYOR

Kesintiler Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Gaziemir, Bornova, Buca, Karabağlar, Balçova, Konak, Narlıdere, Güzelbahçe ve Menderes olmak üzere 13 ilçede 2 günde 1 olarak uygulanmaya devam edecek.

İzmirliler dikkat! Planlı su kesintisi tarihi uzatıldı

İzmir Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından açıklanan yeni planlamaya göre; birinci bölge olan Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Bornova, Gaziemir ve Menderes ilçesinde belirlenen mahallelerde 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 Ekim'de, ikinci bölge olan Karabağlar, Konak, Bornova, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca ve Gaziemir ilçesinde belirlenen mahallelerde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Ekim'de saat 23.00 ile 05.00 arasında planlı ve dönüşümlü su kesintileri uygulanacak.

İzmirliler dikkat! Planlı su kesintisi tarihi uzatıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Yorumlar (1)

Sadık:

Gusül Abdesti dertleri bari yok ,yoksa iyice perişan olur laik izmir.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
