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İstanbul'da 2 bin 500 yeni taksi için takvim netleşti

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 'Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı' kapsamında 2.500 yeni taksinin ilk etabında 150 plaka için ihaleye çıkıyor. 18 Şubat'ta düzenlenecek ihale ile her bir plaka 29 yıllığına gerçek kişilere tahsis edilecek. Plaka bedeli 4 milyon 250 bin TL + KDV olarak belirlenirken, ihaleye başvuru şartları da belli oldu.

Türkiye'nin en yoğun nüfuslu kentinde mevcut taksi sayısı yetersiz kalıyor. Sayıyı artırmak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), toplu taşıma sistemine 2.500 yeni taksi kazandırmak amacıyla başlattığı 'Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı' projesinin ilk etabını hayata geçiriyor. Bu kapsamda, 150 yeni taksi plakası için 18 Şubat 2025 tarihinde ihale düzenlenecek.

İhale, Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde saat 10:00'da gerçekleştirilecek. Katılımcılar, 17 Şubat 2025 saat 12:00'ye kadar başvurularını tamamlayabilecek. İhaleye yalnızca bireysel başvuru yapılabilecek ve her kişi en fazla bir plaka için teklif verebilecek.

PLAKA BEDELİ AÇIKLANDI

İBB, her bir taksi plakasının muhammen bedelini 4 milyon 250 bin TL + KDV olarak belirlerken, geçici teminat bedelini 127 bin 500 TL olarak açıkladı. İhale şartnamesi, İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nden 1.000 TL karşılığında temin edilebilecek.

İHALEYE KATILIM ŞARTLARI

Başvuruda bulunacak kişilerin, belirlenen evrakları eksiksiz şekilde teslim etmesi gerekiyor. Gerekli belgeler arasında:

* İstanbul'da oturduğunu gösteren ikametgah belgesi,

* Geçerli sürücü belgesi,

* Adli sicil kaydı,

* Geçici teminatın yatırıldığını gösteren makbuz.

Başvurular, İBB Encümen Şube Müdürlüğü'ne elden teslim edilecek olup, posta, telgraf veya faks yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

YENİ PLAKALAR 29 YIL GEÇERLİ OLACAK

Yeni taksiler, İstanbul'daki mevcut taksi sistemine alternatif oluşturacak şekilde, belirli bir süreyle işletmeye açılacak. Daha önce süresiz tahsis edilen taksi plakalarının aksine, bu yeni taksiler 29 yıl boyunca kullanımda olacak.

Ayrıca, İstanbul'da toplu taşıma standartlarını yükseltmek amacıyla, yeni taksiler İstanbulluların oylarıyla belirlenen yeni tasarımla hizmet verecek.

İstanbul'da 2 bin 500 yeni taksi için takvim netleşti
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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