Isparta'da bir apart dairesinde yalnız yaşayan Kazım Kılınç ölü bulundu
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Isparta'nın Kutlubey Mahallesindeki bir apartta yalnız yaşayan Kazım Kılınç'ın dairesinden koku gelmesi üzerine durum polise bildirildi. Sağlık ekibi, odada hareketsiz buldukları Kılınç'ın 3-4 gün önce öldüğünü belirledi. Uzun süredir kanser tedavisi gören Kılınç'ın cenazesi otopsi için Isparta Şehir Hastanesi morguna götürüldü.
Isparta'da bir apart dairesinde yalnız yaşayan Kazım Kılınç (55) ölü bulundu.
Kutlubey Mahallesideki bir apartta kalan Kılınç'ın dairesinden koku gelmesi üzerine durum polise bildirildi.
İhbar üzerine aparta polis ve sağlık ekibi gönderildi.
Sağlık ekibi, odada hareketsiz buldukları Kılınç'ın 3-4 gün önce öldüğünü belirledi.
Uzun süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Kılınç'ın cenazesi otopsi için Isparta Şehir Hastanesi morguna götürüldü.