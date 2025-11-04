İshakpaşa Parkı Yenileniyor, Yeni Yaşam Alanı Oluşturuluyor

TUZLA Belediyesi, Orta Mahalle'deki iki parktan biri olan İshakpaşa Parkı'nı, yenileme çalışmalarıyla modern ve çok işlevli bir yaşam alanına dönüştürdüğünü duyurdu. Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, 8 bin 40 metrekarelik alanda yürüyüş yolları, koşu parkuru, çocuk oyun alanları, spor sahaları ve etkinlik bölümlerinin inşa edildiği çalışmaları yerinde inceledi.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, "Toplamda 2 bin 450 metrekarelik yeşil alan, bin 480 metrekarelik spor sahası ve geniş sosyal alanlardan oluşan İshakpaşa Parkı; koşu parkuru, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, amfi ve etkinlik bölümüyle her yaş grubuna hitap edecek şekilde tasarlanıyor. Park tamamlandığında, bölge halkının spor, dinlenme ve sosyalleşme ihtiyaçlarına yanıt verecek" denildi.

'BU PARK, MAHALLENİN NEFES ALDIĞI TEK YER'

Bingöl, yaptığı incelemede parkın Orta Mahalle için özel bir öneme sahip olduğunu vurguladı:

"Orta Mahalle'deki iki parkımızdan biri ve en büyük parkımız burası. 2009 yılında yapılmış, 15-16 yıldır neredeyse dokunulmamış bir alan. Bu park, mahallenin nefes aldığı tek yer. O yüzden bütün kurguyu doğru yapmamız gerekiyordu. Hiçbir eksik bırakmadan, birçok hizmeti ortak kullanıma açıyoruz."

Bingöl, parkın sadece bir yeşil alan değil, aynı zamanda afet durumlarında kullanılabilecek bir toplanma ve destek noktası olarak da planlandığını belirtti:

Parklarımızda afet durumlarında kullanılabilecek mobil tuvalet altyapılarını oluşturuyoruz. İSKİ'yle iş birliği içindeyiz. Ayrıca güvenlik kameraları, yeni aydınlatmalar ve modern spor sahalarıyla parkı baştan aşağı yeniliyoruz."

Bingöl, Orta Mahalle'de yapılan diğer yatırımlara da değinerek şöyle konuştu:

"Mahallemizde ATM yoktu, getirdik. Caminin yanına büyük bir çay ocağı kazandırdık. Gazi Caddesi'ni prestij caddesi haline getiriyoruz. Pazar alanıyla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Orta Mahalle'ye 1,5 yılda yapılabilecek en üst düzey dokunuşları bir bir hayata geçiriyoruz."

'MAHALLEMİZDE SAYENİZDE GÜZEL ŞEYLER OLUYOR'

Orta Mahalle Muhtarı Veysel Ay ise yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "15 yıldır mahallemize gelmeyen hizmetler adım adım gelmeye başladı. Mahallemizde güzel şeyler oluyor, sayenizde. Komşularımız bunları bekliyordu" ifadelerini kullandı.

Belediye tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Proje kapsamında; 220 metrelik koşu parkuru, 400 metrekarelik çocuk oyun alanı, büyük ve küçük halı sahalar (toplam 1.104 metrekare), basketbol sahası (286 metrekare), fitness alanı, amfi ve etkinlik alanı (125 metrekare), aydınlatma sistemi (15 projektör, 5 direk), 13 kameradan oluşan güvenlik sistemi inşa ediliyor. Ayrıca parkta 12 ağaç ve 890 çalı dikimiyle toplam 2 bin 450 metrekarelik bitkilendirme çalışması yapılıyor. İshakpaşa Parkı yenileme çalışmaları tamamlandığında Orta Mahalle'nin hem sosyal hem de sportif yaşamına yeni bir soluk getirecek."