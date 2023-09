Diziler, hayatımızın önemli bir parçası. Canımız sıkıldığında, kafa dağıtmak istediğimizde veya biraz zaman geçirmek istediğimizde bize birçok farklı dünyayı keşfetme fırsatı sunarlar ve yeni bakış açıları kazandırırlar. Bu noktada devreye giren IMDb platformu ise birkaç faktörü göz önünde bulundurarak dünyanın en iyi dizilerini sıralıyor.

Dizi önerisi isteyenlere tavsiye niteliğinde olan bu sırama ise milyonlarca sinema sever tarafından verilen oylar neticesinde belirleniyor. Peki IMDb'ye göre dünyanın en iyi dizileri hangileri? İşte birbirinden güzel en iyi 100 dizi…

Dünyanın En İyi Dizileri! İşte IMDb'ye Göre En Sevilen 100 Dizi

IMDb tarafından paylaşılan sıralamaya göre dünyanın en dizileri listesinin birinci sırasında 9.5/10 puan ile Breaking Bad yer alıyor. Dördüncü sırada ise 2. Dünya Savaşı'nda geçen Band of Brothers dizisi bizleri karşılıyor.

Listenin biraz daha aşağısına indiğimizde ise 21. sırada dünyaca ünlü dedektif dizisi Sherlock'u görüyoruz. 10 üzerinden 9.1 puana sahip olan yapımın birkaç sıra altında ise 9.0/10 puanlı The Office dizisi yer alıyor. Bütün sıralamaya aşağıdan ulaşabilirsiniz.

IMDb'ye göre dünyanın en iyi 100 dizisi şu şekilde sıralandı;

SıraDiziPuan (10 üzerinden) 1Breaking Bad9.52Planet Earth 2 (Belgesel)9.53Planet Earth (Belgesel)9.44Band of Brothers9.45Chernobyl9.36The Wire9.37Avatar: The Last Airbender9.38Blue Planet 2 (Belgesel)9.39The Sopranos9.210Cosmos: A Spacetime Odyssey9.311Cosmos9.312Our Planet9.313Game of Thrones9.214The World at War9.215Rick and Morty9.116Bluey9.417Fullmetal Alchemist: Brotherhood9.118The Last Dance9.119Life (Belgesel)9.120The Twilight Zone9.121Sherlock9.122The Vietnam War (Belgesel)9.123Batman: The Animated Series9.024Attack on Titan9.025Scam 1992: The Harshad Mehta Story9.326The Office9.027Arcane9.028The Blue Planet9.029Better Call Saul9.030Human Planet (Belgesel)9.031Firefly9.032Frozen Planet9.033Clarkson's Farm9.034Death Note8.935Only Fools and Horses9.036The Civil War9.137Hunter x Hunter9.038True Detective8.939Seinfeld8.940Dekalog9.041The Beatles: Get Back9.042Persona9.043Fargo8.944Cowboy Bebop8.945Gravity Falls8.946Nathan for You8.947Last Week Tonight with John Oliver8.948Succession8.949When They See Us8.950Apocalypse: The Second World War9.051Friends8.952Africa8.953TVF Pitchers9.154It's Always Sunny in Philadelphia8.855Taskmaster9.056Monty Python's Flying Circus8.857As If9.058The West Wing8.959Das Boot8.860Curb Your Enthusiasm8.861Leyla and Mecnun9.162Fawlty Towers8.863One Piece8.964BoJack Horseman8.865Pride and Prejudice8.866Freaks and Geeks8.867Blackadder Goes Forth8.868Twin Peaks8.869Narcos8.870Dragon Ball Z8.871Chappelle's Show8.872Dragon Ball Z8.873The Last of Us8.874Black Mirror8.775I, Claudius8.876South Park8.777Kota Factory9.078Over the Garden Wall8.879Ted Lasso8.880Six Feet Under8.781Peaky Blinders8.882Rome8.783Oz8.784Vinland Saga8.885Gullak9.186Steins;Gate8.887Dark8.788Panchayat8.989The Boys8.790Fleabag8.791Arrested Development8.792Battlestar Galactica8.793The Simpsons8.794The Shield8.795Bleach: Thousand-Year Blood War9.096Downton Abbey8.797House8.798One Punch Man8.799Invincible8.7100Severance8.7

Not: Liste, yalnızca puan olmamakla birlikte çeşitli faktörlere göre hazırlandı. Sıralama, Eylül 2023 itibariyle IMDb verilerine göre yapıldı. Siz bu içeriği okuduğunuzda sıralamada ve puanlarda farklılıklar olabilir.

