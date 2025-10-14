İkiz Kardeşlerin Futbol Tutkusu: Doğum Günü Pastası İki Renkli!

KOCAELİ'nde yaşayan tek yumurta ikizleri Miraç ve Melih Furuncu (16) tuttukları farklı takımlar nedeniyle doğum günlerinde renkli görüntüler oluşturdu. Biri bordo-mavili, diğeri sarı-lacivertli renklere gönül veren ikizlerin doğum günü pastası da ikiye bölünerek, kardeşlerin futbol tutkusunu yansıttı.

Trabzonlu Sadullah ve Emine Furuncu çiftinin ikiz oğulları Miraç ve Melih, çocukluklarından bu yana farklı takımları destekliyor. Miraç, Trabzonspor'un fanatik bir taraftarıyken kardeşi Melih ise Fenerbahçe sevgisiyle dikkat çekiyor. Aile, bu ilginç rekabeti doğum günü kutlamalarına da taşıdı. Hazırlanan özel pastanın bir yarısı Trabzonspor'un bordo-mavi renkleriyle, diğer yarısı ise Fenerbahçe'nin sarı-lacivert renkleriyle süslendi. Pastanın üzerindeki iki takımın amblemleri, kardeşlerin dostça süren rekabetini simgeledi.