Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Kırıkhan ilçesinde meydana gelen örtü yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası bölgede tahribat oluştu.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ormanlık alanda meydana gelen örtü yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Kırıkhan ilçesi Karataş mevkiisinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Ormanlık alanda örtü yangını başladığını fark eden vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, Orman Bölge Müdürlüğüne ait yangın söndürme araç ve helikopterleriyle söndürüldü. Yangın sonrası bölgedeyse tahribat oluştu. - HATAY