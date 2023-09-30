Hatay'da sağanak yağış sonrası yollar göle döndü

Hatay sağanak sonrası yollar göle döndü

HATAY - Hatay'ın kuzey ilçelerinde sabah saatlerinde başlayan yağışlı hava etkisini hissettirmeye devam ediyor, yağışın etkisiyle caddeler göle döndü.

Meteoroloji, Doğu Akdeniz için yağışlı hava uyarısında bulunmuştu. Sabah saatlerinden itibaren Hatay'ın kuzey kesimlerinde yağış etkili olmaya başladı. Dörtyol, Erzin ve Payas ilçelerinde yağışlı hava kendini hissettirdi. Yağışlı havanın yarında etkisini sürdürmesi bekleniyor. Payas ilçesinde yağışlı havanın etkisiyle caddeler göle dönerken trafikteki araçlar zor anlar yaşadı.