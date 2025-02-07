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Gıdada hile yapmayan 19 il belli oldu

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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, gıda güvenliği kapsamında yayımladığı 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesi sürekli güncellenirken, Türkiye genelinde 62 ilde hileli ürün üreten firmalar tespit edildi. Buna karşılık, 19 ilde ise hiçbir hileli veya sağlığa zararlı gıda üretimi yapılmadığı belirlendi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı, 2 Ekim 2024 tarihinden bu yana yayımlanan ve düzenli olarak güncellenen listede, 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ve 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' olmak üzere iki kategoride incelemeler yapılıyor. Bugüne kadar yapılan denetimlerde, 62 farklı ilden toplam 189 firma, sağlığa zararlı maddeler içeren ürünler nedeniyle 'kırmızı liste'ye alındı. Ayrıca, taklit veya tağşiş yaparak tüketiciyi aldatan 963 firma da 'turuncu liste'de yerini aldı.

ZEYTİNYAĞI VE SUCUK BAŞI ÇEKİYOR

Yapılan denetimlerde, en sık hile yapılan ürünlerin başında zeytinyağı, sucuk ve süt ürünleri geliyor. Özellikle zeytinyağına başka yağların karıştırılması, sucukta et oranının düşük tutulması ve süt ürünlerinde katkı maddelerinin kullanılması gibi usulsüzlükler dikkat çekiyor. Bu tür hileler, tüketici sağlığını tehdit ederken, gıda güvenilirliğini de zedeliyor.

19 İL TEMİZ ÇIKTI

Bakanlığın yaptığı denetimlerde, 19 ilde hiçbir firmanın hileli veya sağlığa zararlı ürün üretmediği tespit edildi. Bu iller, gıda güvenliği konusunda örnek teşkil ederken, vatandaşların sağlığını koruma konusunda duyarlı davrandıkları için takdir topladı.

BU İLLER ŞU ŞEKİLDE SIRALANDI;

  1. Ağrı
  2. Ardahan
  3. Artvin
  4. Bayburt
  5. Bingöl
  6. Bitlis
  7. Burdur
  8. Düzce
  9. Erzincan
  10. Hakkari
  11. Karabük
  12. Kars
  13. Kastamonu
  14. Kırıkkale
  15. Kırşehir
  16. Nevşehir
  17. Niğde
  18. Uşak
  19. Van

ÖRNEK TEŞKİL EDİYORLAR

Bu illerin, gıda güvenliği konusunda örnek teşkil ettiği vurgulanıyor. Özellikle küçük çaplı ve geleneksel üretim yapan bu bölgeler, doğal kaynaklarını koruyarak etik üretim anlayışını benimsemiş gibi görünüyor.

GIDA GÜVENLİĞİ İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM

Bakanlık, vatandaşların bilinçlendirilmesi ve güvenli gıda tüketiminin teşvik edilmesi amacıyla bu listeyi düzenli olarak yayınlamaya devam ediyor. Liste, hem tüketicileri bilgilendiriyor hem de üreticileri daha sorumlu davranmaya yönlendiriyor.

Gıdada hile yapmayan 19 il belli oldu
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıSoykanlar:

birçoğunda üretim yapılmıyor çünkü. ne alaka hile yapmamakla. hile yapılacak ürün üretimi yok demek ki. insan haberi yaparken önce bir düşünür. ama sizin için kapasite meselesi. yok ki işte. yapılmayan ürünleri açıklayın da millet onlardan alsın baarii.

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Haber Yorumlarıkeremm442:

nerde o iller onlari yazmayi unutmussun :-)

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Haber YorumlarıZorunuza gitmesin:

hile yapmayan çoğu iller hep Doğu illeri. biraz vicdan kalmışsa yine onlarda kalmıştır...

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Haber Yorumlarıdikduran adam:

şeytanın aklına gelmeyen şeyler bu sitenin aklına geliyor

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Haber YorumlarıÇomak:

Van da yaşıyorum, Van da ve doğu illerinde denetim olduğunu düşünmüyorum.

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

böyle hileciler yüzünden hastalıklar çoğaldı organik gıda tüketmek en mantıklı

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Haber Yorumlarımüfeyir Kaplan:

aslında o iller kullanmayı bilmiyor yoksa kullanirdik

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Haber YorumlarıCan:

Çünkü bu illerde Aracı yok , kendileri kesip kendileri dağıtıyor ve üretende satanda kazanıyor . Hiç bir iş yapmayan aracılar kazanmıyor bu sayede hilede olmuyor

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Haber YorumlarıİLK SAV:

Yalan haber zira o illerde laboratuvar bile yok. Birincisi Numune alıp başka ile göndermek eziyet. İkincisi denetimler şikayet üzerine yapıldığı için o illerde pek şikayet olmuyor. Üçüncüsü denetim yetersizdir. Ben en çok İstanbul da sorun olduğunu düşünüyorum nedense İstanbul da kolay kolay hiç bir ürün açıklanmıyor. İhlal tespit edilen illerdeki görevliler işini hakkıyla yaptıkları için o iller öne çıkıyor. İstanbul adam gibi denetlese neler yiyoruz ortaya çıkar.

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