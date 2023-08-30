Eskişehir'de Vatandaşlar Gondol Keyfi Yaptı

Eskişehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kutlamaları sürerken, vatandaşlar güzel havayı değerlendirmek için gondol gezisi yaptı. Gondol keyfi yapan vatandaşlar hoş vakit geçirdi ve anılarını fotoğraflarla ölümsüzleştirdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kutlamalarına devam edilen Eskişehir'de vatandaşlar güzel havayı gondol gezisi yaparak değerlendirdi.

Eskişehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101'inci yıl kutlamaları devam ederken, günün resmi tatil olması nedeniyle gondol seferlerinde artış yaşandı. Vatandaşlar sabah saatlerinde gerçekleştirilen Zafer Bayramı kutlamalarına katılmalarının ardından Porsuk Çayı'nda gondollara bindiler. Gondol keyfi yapan vatandaşlar hava sıcaklığının 35 dereceye yaklaştığı tatil gününde hoş vakit geçirdiler. Gondoldaki genç yaşlı birçok vatandaş bir yandan seyahatlerine devam ederken diğer yandan da cep telefonlarıyla fotoğraf çekilerek o anları ölümsüzleştirdi. - ESKİŞEHİR