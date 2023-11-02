Eskişehir'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile yaya çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunuyor.
Eskişehir'de trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Tepebaşı Mahallesi İsmet İnönü 2 Bulvarı'nda seyreden M.M.M. (17) idaresindeki 14 GB 865 plakalı motosiklet, yaya olarak yolun karşısına geçmek isteyen 46 yaşındaki E.İ. ile çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü M.M.M. ve E.İ. yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları kentteki hastanelere kaldırdı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan E.İ'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Kaynak: AA / Yaşam