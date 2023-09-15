Eskişehir'de Karpuz Çekirdekleriyle Oluşan Doğal Görüntü Şaşırttı

Eskişehir'de bir sokakta iki merdiven arasına atılan karpuz çekirdekleri yeşerip meyve verdi. Vatandaşlar bu doğal görüntü karşısında şaşkınlık ve keyif yaşadı.

Eskişehir'de bir sokakta iki merdiven arasına kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından atılan karpuz çekirdekleri yeşerip meyve verdi.

Tepebaşı İlçesine bağlı Hoşnudiye Mahallesi Porsuk Bulvarı Sahil Yolu Sokakta, iki merdiven boşluğunda süs çiçekleriyle dolu olması beklenen alanın içinde karpuzları gören vatandaşlar hayretlerini gizleyemedi. Merdiven arasında bulunan boşluğa genelde belediye tarafından süs çiçeklerinin dikildiği alana kimliği belirsiz kişiler tarafından karpuz çekirdeklerinin atıldığı alanda karpuz fideleri yeşerip karpuz vermeye başladı.

Çevre esnafı, kimliği belirsiz kişilerin süs çiçeklerinin bulunduğu alana karpuz çekirdeği atmış olabileceğini düşündüğünü ve zaman içinde karpuz fideleri bu alanda zamanla yeşerdiğini ve büyüdüğünü belirtti. Ancak ilginç ve ortaya çıkan bu doğal görüntüyü gören vatandaşların, hem şaşırdığını hem de görüntü karşısında keyif aldığını ifade etti. - ESKİŞEHİR