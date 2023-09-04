Eskişehir'de Kamulaştırma Yapılmaması Altyapı Sorunlarına Neden Oluyor

Eskişehir'de bir sokakta kamulaştırma yapılmamasından dolayı alt yapı giderlerini vidanjörle temizletmek zorunda kalan vatandaşlar, yetkililerden yardım istedi.

Tepebaşı İlçesi Çukurhisar Mahallesi'nde bulunan 50. Sokak'ta kamulaştırma yapılmamasından dolayı altyapı problemleri yaşanıyor. Sokakta yaşayan vatandaşlar, kanalizasyon atıklarını sürekli olarak vidanjör ile temizletmek zorunda kalırken, yola biriken yağmur ve kar suları zor anlar yaşatıyor. Sürekli olarak vidanjöre ödeme yapmak zorunda kalan sokak halkı, yetkililerden çözüm istedi.

"Belediyeden ricamız bunu ele alıp, bir an önce halletmeleri"

Yağışlarda sel olduğunu ve sık sık vidanjör ile kanalizasyon temizlettiklerini belirten Hüseyin Kopal, "Kanalizasyon sorumuz var. İşin yüzde 98'i bitmiş, son 100 metre kala ara verilmiş. 15-20 günde bir belediye arabasıyla kanalizasyon çektiriyoruz. Yağmurlar yağdığı zaman mağdur oluyoruz. Sel de oluyor. Mağduriyetimiz çok. Yıllardır anlatıyoruz ama kanalizasyon yolu kadar bir adım atmadılar. Belediyeden ricamız bunu ele alıp, bir an önce bu işi halletmeleri. Belediye başkanımızla da konuştuk, halledeceğim dedi. Haber bekliyoruz. Esas yol ileriden geçiyor. Para mevzusundan anlaşma olmadığı için işimiz yattı. O para yatırılırsa işimiz olacak. Hem sel hem kanalizasyon bakımından çok mağduruz. Sürekli vidanjörle çektiriyoruz. Yağmur yağdığı zaman da selden geçilmiyor. Sular kömürlüklere, evlerimize giriyor. Geçen günkü yağmurda komşumuzun tavukları telef oldu" dedi.

"Ayda 3-4 kere kanalizasyon çektiriyoruz"

Sürekli olarak kanalizasyondaki atıkları vidanjör ile çektirdiklerini ve para verdiklerini belirten Hasan Hüseyin Tetik, "Mahallemize yer altı suyu gelmesini istiyorum. Maalesef burada yok. Yolumuz perişan. Yağmur yağdığı zaman taşıyor, ortam çok pis oluyor. Sürekli vidanjör çağırıyoruz. Ben vidanjör parası vermek istemiyorum. Her hafta vidanjörle çektiriyorum. Belediyeye baksınlar, ayda 3-4 kere kanalizasyon çektiriyoruz. İki üç senedir bekliyoruz. Yol yapılırken de istimlak olacak dediler, yolumuz olmadı. Bekliyoruz" diye konuştu.

"Kanalizasyon sıkıntısından dolayı sürekli para veriyoruz"

Yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi için yetkililerden çözüm isteyen Murat Yazıcı, şu ifadeleri kullandı:

"Kanalizasyon ve yol sıkıntımız var. Belediyenin normalde vidanjör göndermesi lazım. Tuvalet kuyusu var, yere tuvalet yapıyoruz. Bir kepçe için 3-4 bin lira para veriyoruz. Ayrıca 3 ayda bir bunu çektirmek zorunda kalıyoruz. Komşumuzun evinde 4-5 kişilik nüfusu var. Ayda iki sefer çekiyor, 250 liradan ayda 500 lira tutuyor. Belediyeye gidiyoruz fiyatların pahalı olduğunu söylüyoruz, normal diyorlar. Hala orada pis koku var." - ESKİŞEHİR