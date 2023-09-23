Eskişehir'de Bisikletle Tramvaya Tutunan Çocuklar Tehlikeye Attı

Eskişehir'de İsmet İnönü 1 Caddesi üzerinde bisikletleriyle hareket eden çocuklar, hareket halindeki tramvaya tutunarak kendilerini tehlikeye attı. Sorumsuzca davranışlarıyla görenleri hayrete düşüren çocuklar, çevredeki vatandaşları da tehlikeye soktu.

Eskişehir'de eğlenmek isteyen sorumsuz çocuklar bisikletle yolculuk ederken, hareket halindeki tramvaya tutunarak kendilerini tehlikeye attı.

Tepebaşı ilçesinde İsmet İnönü 1 Caddesi üzerinde bisikletleriyle hareket eden çocuklar, tehlikeli oyunlarıyla görenleri hayrete düşürdü. Hareket halindeki tramvaya tutunarak ilerlemek isteyen sorumsuz çocuklar kendilerini tehlikeye atarak, kazaya davetiye çıkardı. Çevreden geçenlerin bakışları arasında tehlikeli hareketler sergileyen çocuklar vatandaşları aldırmadan oyunlarına devam etti. Çocukları durumu gören vatandaşlar bu anları cep telefonu kameralarıyla kayıt altına aldı. - ESKİŞEHİR