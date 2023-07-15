Hatay'da 'El Nino' sıcaklarından bunalan vatandaşlar, Akdeniz'in serin sularında serinlemeye çalışıyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Hatay'da gün içerisinde 40 dereceyi buluyor. Yurdu etkisi altına alan 'El Nino' sıcağından bunalan Hataylılar, çözümü Akdeniz'in serin suyunda buluyor. Eşsiz sahiliyle vatandaşların vazgeçilmezi olan Arsuz ilçesi, sıcaktan bunalan vatandaşların uğrak mekanı olaya başladı. Havanın aşırı derecede sıcak olduğuna dikkat çeken vatandaşlardan Osman Cihan, 'Konya'dan geldik. Hava aşırı sıcak, serinlemek için denize giriyoruz. Denizde yoğunluk var, normal' dedi. Sıcak havaya rağmen balık tutmanın keyfini çıkaran Gürsen Göztepe ise 'Balık tutmaya geldim, birkaç tane balık aldım. Hava çok sıcak. Ben balık tutmayı sevdiğim için çok bunalmıyorum. Arkadaşımda yüzüyor, hafta sonu olmadığı halde çok yüzen var' ifadelerini kullandı. Hava sıcaklığından dolayı denizden çıkmak istemediğini belirten Mahmut Cinpolat ise 'Ben Gaziantep'ten geldim, hava çok sıcak. Su çok iyi. Deniz ortamı daha güzel. Su çok iyi, insan çıkmak istemiyor' şeklinde konuştu.

El Nino sıcağından bunalan vatandaşlar, Akdeniz'de serinliyor

HATAY - Hatay'da 'El Nino' sıcaklarından bunalan vatandaşlar, Akdeniz'in serin sularında serinlemeye çalışıyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Hatay'da gün içerisinde 40 dereceyi buluyor. Yurdu etkisi altına alan 'El Nino' sıcağından bunalan Hataylılar, çözümü Akdeniz'in serin suyunda buluyor. Eşsiz sahiliyle vatandaşların vazgeçilmezi olan Arsuz ilçesi, sıcaktan bunalan vatandaşların uğrak mekanı olaya başladı.

Havanın aşırı derecede sıcak olduğuna dikkat çeken vatandaşlardan Osman Cihan, " Konya'dan geldik. Hava aşırı sıcak, serinlemek için denize giriyoruz. Denizde yoğunluk var, normal" dedi.

Sıcak havaya rağmen balık tutmanın keyfini çıkaran Gürsen Göztepe ise "Balık tutmaya geldim, birkaç tane balık aldım. Hava çok sıcak. Ben balık tutmayı sevdiğim için çok bunalmıyorum. Arkadaşımda yüzüyor, hafta sonu olmadığı halde çok yüzen var" ifadelerini kullandı.

Hava sıcaklığından dolayı denizden çıkmak istemediğini belirten Mahmut Cinpolat ise "Ben Gaziantep'ten geldim, hava çok sıcak. Su çok iyi. Deniz ortamı daha güzel. Su çok iyi, insan çıkmak istemiyor" şeklinde konuştu.