Edirne Jandarma Komutanlığı İtfaiye Haftası dolayısıyla Edirne İtfaiyesini ziyaret etti

Edirne Jandarma Komutanlığı personeli, İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla Edirne İtfaiyesini ziyaret etti. Jandarma personeli, itfaiyecilerin haftasını kutlayarak, görevlerinde başarı diledi.

Edirne Jandarma Komutanlığı personeli, İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla Edirne İtfaiyesini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma yangınlarda özverili çalışmaları ve güvenlik önlemlerinin sağlanması açısından sayısız kurtarma başarılarına imza atan itfaiyeye ziyarette bulundu.

Jandarma personeli ziyarette, itfaiyecilerin haftasını kutlayarak, görevlerinde başarı diledi.