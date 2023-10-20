Edirne'de Yaralı Şahin Tedavi Altına Alındı

Edirne'de jandarma ekipleri tarafından Lalapaşa ilçesinde gerçekleştirilen kara avcılığı denetimi sırasında bulunan yaralı şahin, tedavi altına alındı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgesinde çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Lalapaşa ilçesinde kara avcılığı denetimi yapan Edirne İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, yaralı bir şahine rastladı.

Yarası nedeniyle uçamadığı anlaşılan şahin, jandarma ekipleri tarafından bakım ve tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

Yaralı Şahin, tedavi edilmesinin ardından doğaya bırakılacak.

Usulsüz yollarla yapılan avcılığa karşı denetim çalışmalarının daha azim ve kararlılıkla devam edeceği belirtildi. - EDİRNE