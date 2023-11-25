Haberler ›› Yaşam ›› Düzce'de kayıp kişinin bulunması için arama çalışması

Düzce'de kayıp kişinin bulunması için arama çalışması

Düzce'de kendisinden 10 gündür haber alınamayan kişinin bulunması için arama çalışması yürütülüyor. Gökhan Koçoğlu'nun yakınları polise kayıp ihbarında bulundu ve polis ekipleri arama çalışmalarına başladı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve gönüllüler de arama çalışmalarına katıldı.