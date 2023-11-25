Düzce'de kayıp kişinin bulunması için arama çalışması
Düzce'de kendisinden 10 gündür haber alınamayan kişinin bulunması için arama çalışması yürütülüyor. Gökhan Koçoğlu'nun yakınları polise kayıp ihbarında bulundu ve polis ekipleri arama çalışmalarına başladı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve gönüllüler de arama çalışmalarına katıldı.
Düzce'de kendisinden 10 gündür haber alınamayan kişinin bulunması için arama çalışması yürütülüyor.
Cumayeri ilçesinde yaşayan Gökhan Koçoğlu (36), 15 Kasım'da evden çıkarak gittiği kent merkezindeki iş yerinden geri dönmedi.
Bunun üzerine Koçoğlu'nun yakınları, polise kayıp ihbarında bulundu.
İhbar üzerine arama çalışması başlatan polis ve jandarma ekipleri, Koçoğlu'nun en son kent merkezinden geçen Küçük Melen Çayı etrafında görüldüğü bilgisine ulaştı.
Koçoğlu'nun suya düşmüş olma ihtimalini değerlendiren ekipler, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne ( Afad ) haber verdi.
Harekete geçen AFAD ekipleri, Ulusal Keşif Arama Kurtarma Araştırma (UKSAR), Düzce Arama Kurtarma (DAKE), Düzce Üniversitesi Afet ve Acil Durum Arama Kurtarma Birimi (DÜAK) gönüllüleriyle söz konusu çay ve çevresinde arama başlattı.
Koçoğlu'nun bulunması için geniş katılımlı ekiple çalışma yürütülüyor.