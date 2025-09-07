'Dünyanın En Güzel 50 Köyü' sıralandı, listede Türkiye'den de bir köy yer aldı

Dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes'un, Unforgettable Travel Company iş birliğiyle hazırladığı "Dünyanın En Güzel 50 Köyü" listesinde Türkiye'den de bir köy yer aldı.

ORTAHİSAR "DÜNYANIN EN GÜZEL 50 KÖYÜ" LİSTESİNE GİRDİ

Türkiye'yi temsil eden tek yer Kapadokya'nın büyüleyici beldesi Ortahisar oldu. Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar, 40. sıradan listeye girerek dünya çapında dikkatleri üzerine çekti.

ORTAHİSAR'A ÖVGÜ DOLU SÖZLERİ

Forbes, Ortahisar'ı şu ifadelerle tanımladı: "Kayısı ve kül rengi çizgilerle kaplı bazalt bir gökyüzünün altında, Ortahisar Kapadokya toprağından bir anıt gibi yükselir. Antik kalesi, mağaralar, güvercinlikler ve labirent gibi tünellerle oyulmuştur. Taş sokaklar, kayısı tezgâhlarının ve incir ağaçlarının gölgelediği gül kokulu çay bahçelerinin önünden kıvrılarak geçer. Burada yerel halk, lale biçimli bardaklarda hikayelerini paylaşır. Bu arada, gün doğumunda balonlar, güneşten ağarmış tüflerin üzerine gölgeler düşürerek sessizce Hallaçdere Vadisi'nin gerçeküstü sivri kayalarının üzerinde süzülür. Nakışlı yeleklerin ve bakır eşyaların kaybolan ritimleri anlattığı Ortahisar'ın Etnografya Müzesi'ni ziyaret edin."

"TÜM TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK BİR ONUR"

Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay ,se bu gurur verici gelişmeyle ilgili yaptığı açıklamada, şunları söyledi: "Ortahisar'ın Forbes'un 'Dünyanın En Güzel 50 Köyü' listesine girmesi, sadece Kapadokya için değil; Türkiye için de büyük bir onurdur. Doğal ve tarihi zenginlikleri bir arada barındıran Ortahisar'ın listeye girmesi, Kapadokya'nın dünya mirası olarak tanınırlığını güçlendirmiştir. Uluslararası arenada böyle bir tanınırlık kazanması, sürdürülebilir turizm çalışmalarımızın ve kültürel mirasın canlı kalmasına verdiğimiz önemin de temsili niteliğindedir. Koruma ve tanıtım dengemizi bozmadan, yerel halkımızı ve ziyaretçilerimizi bilinçlendirerek bu değerleri geleceğe aktarmaya devam edeceğiz."

KAPADOKYA'NIN KALBİNDE BİR MÜCEVHER

Kapadokya'nın kalbinde yer alan Ortahisar'ın uluslararası bir listeye girmesi, yalnızca bölgenin turizm potansiyelini artırmakla kalmayıp, Türkiye'nin kültürel tanıtımına da önemli ölçüde katkı sağlayacak. Tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle Ortahisar, artık dünyanın en güzel köylerinden biri olarak kabul ediliyor.