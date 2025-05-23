Bingöl'de Düğün Salonu Kiralama Ücretinde Yüzde 50 İndirim

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde düğün salonu işletmecisi Mehmet Hadi Eker, 2025 Aile Yılı kapsamında 70 bin lira olan salon kiralama ücretini yüzde 50 indirimle 35 bin liraya düşürdü.

Genç ilçesinde yaklaşık 20 yıldır düğün salonu işletmeciliği yapan Mehmet Hadi Eker, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 2025 Aile Yılı kapsamında 70 bin lira olan salon kiralama ücretini yüzde 50 indirimle 35 bin liraya düşürdü. Talebin yoğun olduğunu belirten Eker, "Aile kurumunu güçlendirmek adına, elimizden gelen katkıyı sunmak istedik. Sayın Cumhurbaşkanımız 'Aile Yılı' tertip edince, esnaf olarak nasıl katkı sunabiliriz diye düşündük. Şirket ve aile olarak buna karar verdik. Cumhurbaşkanı Yardımcımız da Sayın Dr. Cevdet Yılmaz Beyefendi'nin de Bingöllü olması münasebetiyle Bingöl'ün de bu konuda daha fazla özverili olması gerektiğine inanıyorum. Yoğun bir talep oldu. Bu talebe karşılık haziran ayının sonuna kadar kampanyayı uzattık" dedi.

'FİYATI DUYUNCA ŞAKA ZANNEDİYORLAR'

Esnafın yeni evlenecek çiftlere yardımcı olmasını isteyen Mehmet Hadi Eker, şöyle konuştu: "Düğün salonu kiralama fiyatları çok fazla. Başka yerde fiyat sorup bize fiyat sorduklarında, söylediğimiz fiyata inanamıyorlar. Diyarbakır ve Bingöl gibi kentlerde 100 binin üzerinde, 300 bine kadar salonlar da zikrediliyor. Belki onlar için normaldir ama ilçemizdeki insanlarımızın gelir düzeyi de çok fazla yok maalesef. Çünkü ilçemizde fabrika gibi iş imkanları da yok. Sadece memur kesimi ve esnaflar var. Bu anlamda fiyatlarımızı en dipte tutup, mümkün olduğu kadar maliyet fiyatına veriyoruz. Bazen arkadaşlar telefon açıyor, 'Fiyat ne kadar' diye soruyorlar. Fiyatı duyduklarında şaka yaptığımızı zannediyorlar."

'HER ŞEY DAHİL 35 BİN LİRADAN KİRAYA VERİYORUZ'

Eker, "Salonumuzu ikramlar ve müzisyen giderleri gibi her şey dahil 35 bin liradan kiraya veriyoruz. Bu verdiğimiz fiyat bazen ikram giderlerine denk geliyor, salon tamamıyla bedava gelmiş oluyor. Haziran ayının sonuna kadar bu fiyat geçerli olacak. Özellikle maddi durumu dar aileleri bekliyoruz. Ev kiraları, beyaz eşya fiyatları, gençlerimize bu konuda da yardımcı olmamız gerektiğine inanıyorum. Esnaflar olarak elimizde düşeni yapmamız gerekiyor. Eskiden, bizim dönemimizde evlilik, düğün yapmak çok zordu. Kapımızın önünde yapmak zorunda kalıyorduk. Müzisyen, davul ve zurna bulmak dahi zordu. Hatta kamera bile yoktu. Kendi düğünümde kamera yerine arkadaşlardan fotoğraf makinesi alıp, fotoğraf çektirirdik. Evde bir yığın fotoğrafımız var. Kamera çekimini bile yapamadık. Davetiye yoktu, davetiye basamıyorduk. Sadece çevredeki, çevre akraba ilişkileri olan insanlar gelebiliyordu. Bugün çok şükür, her imkan var. Buradaki salonu açmadan önce ilçedeki halkın yüzde 80'i, kent merkezine gidiyordu" dedi.

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/GENÇ (Bingöl),