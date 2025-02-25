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Dondurucu soğukta ucuz et kuyruğu! Geceden sıraya girip saatlerce bekliyorlar

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Sibirya soğuklarının etkili olduğu İstanbul geçen hafta yılın en soğuk günlerini yaşadı. Hissedilen hava sıcaklığı sabah saatlerinde -7'leri gördü. Dondurucu soğuğa rağmen Beylikdüzü'ndeki Et ve Süt Kurumu mağazasının önündeki kuyruklar da Ramazan'ın yaklaşmasının etkisiyle uzadıkça uzadı. Çoğu emekli çok sayıda yurttaş bir kilo kıyma için sıra numarası alıp kuyruğa girdi.

İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan Et ve Süt Kurumu mağazası, piyasanın yaklaşık yarı fiyatına et satışı gerçekleştiriyor. Her gün sınırlı miktarda satışın yapıldığı mağazadan alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar uygun fiyatlı ete ulaşabilmek için sabahın erken saatlerinden itibaren mağaza önünde kuyruk oluşturuyor.

Dondurucu soğukta ucuz et kuyruğu! Geceden sıraya giriyorlar

ÖĞLEN SAATLERİNE KADAR TÜKENİYOR

Vatandaşların büyük bölümü, yaklaşık 1 buçuk kiloluk paketler halinde satılan kıyma ve kuşbaşı et almak için geldiğini belirtirken, bu ürünler çoğu zaman öğle saatlerine doğru tükenmiş oluyor.

Dondurucu soğukta ucuz et kuyruğu! Geceden sıraya giriyorlar

Eli boş dönmek istemeyen vatandaşlar soğuk havaya rağmen, 08.00'de açılan mağazanın önünde sabah saat 05.00 itibarıyla beklemeye başlıyor. Mağaza önündeki kuyrukla birlikte, engelli vatandaşlar ile engelli yakını için et almaya gelenler de ayrı bir sıra oluşturuyor.

Dondurucu soğukta ucuz et kuyruğu! Geceden sıraya giriyorlar

"BOYNUMUZU BÜKÜYORUZ"

Kuyruktakilerin çoğunun emekli olduğunu ifade eden vatandaş, "Boynumuzu büküyoruz, kuyruğa giriyoruz, alıp gidiyoruz" derken bir diğeriyse Ramazan için et alışverişi yapmaya geldiğini söyleyerek, "Biz emekliyiz, nasıl alacağız kasaptan" ifadelerini kullandı.

Dondurucu soğukta ucuz et kuyruğu! Geceden sıraya giriyorlar

Dondurucu soğukta ucuz et kuyruğu! Geceden sıraya girip saatlerce bekliyorlar
Kaynak: ANKA / Yaşam
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Yorumlar (79)

Haber YorumlarıBenim Kkk:

Akp turkiyesi

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Haber Yorumlarıismail turbil:

Almanya bizi kıskanay daaa.

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Haber YorumlarıSerdar Sahin:

Ekrem sorun istanbulun hesabını hani hersey çok güzel olacakti hersey bombok oldu

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Haber Yorumlarıvatandaş:

yaparsa A yapar....

Yorum Beğen231
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Haber YorumlarıDenni:

Halkini bu duruma getirenler inşaAllah bu ülkeden kaçıp gittikleri yerde ayni sefaleti yaşayacak kadar aşağılanmış olurlar.

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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Fakirler değil. Meclis lokantasında eti ucuza yiyenler Vekiller Bakanlar utansın.

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Haber YorumlarıHrn BSK:

Kesinlikle üzülmüyorum.! Bir topluluk kendisini düzeltmediğiniz müddetçe Allah o topluluğu düzeltecek değildir. Kuran-ı Kerim.

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Yorum Beğenme14
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Haber Yorumlarımustafa kılıç:

gezi pandemi darbe girişimi asrın en büyük depremi caatsa hendekpkk veee hala ayaktayız...

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

Gelişmesi gereken ülke geriye gidiyor

Yorum Beğen164
Yorum Beğenme14
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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Acimdan olsemde o kuyruga girmem siyasal islamin Turk milletine bictigi kefen iste budur secim zanaimi sen onu algilayanazsin vazgecipte oy verecegin insani oyle bir karalarlar ki gidip akp ye tipis tipis verirsin tekrar her zaman ki gibi

Yorum Beğen130
Yorum Beğenme23
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