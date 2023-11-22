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Diyarbakır'da Alzheimer hastası yaşlı adam kayboldu

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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kaybolan 75 yaşındaki alzheimer hastasının bulunması için çalışma başlatıldı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kaybolan 75 yaşındaki alzheimer hastasının bulunması için çalışma başlatıldı.

İlçeye bağlı kırsal Belenli Mahallesi Acıkuyu Kümeevlerinde yaşayan Fazıl Bat'ı, dün sabah ayrıldığı evine dönmeyince yakınları aramaya başladı.

Yakınları, aramalarda sonuç alamayınca durumu jandarmaya bildirdi.

Ekipler, yaşlı adamın bulunması için arama başlattı.

Kaynak: AA / Yaşam

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