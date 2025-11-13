Dede ve torunlarına devlet desteği

ANTALYA'da oğlunun cezaevine girmesinin ardından önce gelinini, 10 ay önce de eşini kaybeden, 3 torunuyla yaşadığı evden tahliye edilmesine karar verilen Kadri Övüş'e (70), yardım eli uzandı. Övüş ve torunları, yeni bir eve taşınacak; 1 torun için ödenen Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti yardımı 2'nci çocuk için de verilecek.

Kepez ilçesinde yaşayan Kadri Övüş'ün oğlu D.Ö.'nün, 2 farklı eşinden 3 çocuğu oldu. D.Ö., bir süre önce cezaevine girince eşi Gülçin Övüş, 3 çocuğuyla birlikte kayınpederi ve kayınvalidesinin evlerine taşındı. Bir süre sonra Gülçin Övüş yakalandığı hastalık nedeniyle hayatını kaybedince 3 çocuğa, babaanne ve dedesi bakmaya başladı. Bu olaydan bir süre sonra babaanne Perinaz Övüş de beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.

HAYATINI TORUNLARINA ADADI

Kadri Övüş, torunları Nil Peri (4), Doruk (6) ve Baran'ın (13) tüm bakımlarını üstlendi. Torunlarını sabah okula götürüp çıkışta da alan, yemeklerini hazırlayan Övüş, 8 bin lira kira öderken ev sahibinin fahiş artış talebiyle karşılaştı. 19 bin lira emekli maaşıyla torunlarını ve kendisini geçindirmeye çalışan Kadri Övüş, kira artışına itiraz edince ev sahibi tahliye davası açtı. Mahkeme, geçen hafta Övüş'ün 3 torunuyla birlikte yaşadığı evi 1 ay içerisinde tahliye etmesi yönünde karar verdi.

İL MÜDÜRLÜĞÜ DEVREYE GİRDİ

Kadri Övüş ve torunlarının durumunun DHA tarafından gündeme getirilmesi sonrası, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü devreye girdi. 1 torun için ödenen Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti yardımı 2'nci çocuk için de ödenecek, ailenin taşınma ve ani harcamaları için 33 bin liralık yardımda bulunulacak. İl Müdürlüğü'nün girişimiyle dede ve torunlarının önümüzdeki hafta Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne ait bir eve taşınması için de başvuruda bulunuldu. Dede ve torunlarına, Büyükşehir Belediyesi ve yardımseverlerden de destek olundu. Dedenin torunları için koruyucu aile başvurusu ise değerlendiriliyor.

'DEVLETİMİZ BİZE SAHİP ÇIKTI'

Gelişmelerden dolayı mutlu olduklarını söyleyen Kadri Övüş, "Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze ve çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Çok duyarlı yaklaştılar. Devletimiz bize sahip çıktı. Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne ait bir ev ayarlanacakmış. Bu süreci bekliyoruz. Ev sahibiyle 3 senedir yaşadığımız bir süreç vardı. Ancak sonucunda tahliye kararı verildi. Duyarlı vatandaşlar da çocuklar için katkı olsun diye bize destekte bulundular. Kepez Belediyemiz de duyarsız kalmadı. Bizimle irtibata geçtiler ve çocukları sağlık kontrolünden geçirdiler. Sesimizi duyan herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.

'DEDELERİNDEN AYRILMADAN BÜYÜYECEKLER'

Dede ve torunlarına destek olan Antalya Yardımlaşma Platformu üyesi Halit Mert, "Kadri Amca ve torunlarının durumunu öğrendikten sonra gönüllüler aracılığıyla destekte bulunduk. 3 yıldır ev sahibi ile tahliye konusunda yaşadığı bir süreç vardı. Mağduriyetin asıl sebebi buydu. Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Kepez Kaymakamlığı, Kepez Belediyesi aileye destek oldular. 1 hafta içerisinde eve taşınma süreci başlayacak. Taşınma masrafları için de müdürlüğümüz destekte bulunacak. Kadri amcanın çocuklar için aldığı desteği de artırıyorlar. Dedenin koruyucu aile olarak çocukların başında bulunması için devam eden süreci takip ediyoruz. Çocuklar, devlet güvencesinde ama dedelerinden ayrılmadan büyüyecekler. En kısa zamanda yeni evlerine taşınıp, huzur içerisinde yaşamlarına devam etmeleri için elimizden geleni yapacağız. Destek olan herkese çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.