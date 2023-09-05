Datça'da mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı
Muğla'nın Datça ilçesinde bir evin bahçesindeki drenaj borusuna düşüp mahsur kalan kedi yavrusu, Datça Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı. Kedi yavrusu veteriner kontrolünün ardından annesinin yanına bırakıldı.
Muğla'nın Datça ilçesinde bir evin bahçesindeki drenaj borusuna düşüp mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı.
İskele Mahallesi 327 Sokak'ta bir evin bahçesindeki drenaj borusundan kedi sesi duyan bölge sakinleri durumu Datça Belediyesi'ne bildirdi.
Belediye ekipleri boru hattının son noktasında tespit ettikleri kedi yavrusunu yaptığı çalışmayla kurtardı.
Kedi yavrusu veteriner muayenesi ve kontrolünün ardından annesinin yanına bırakıldı.
Kaynak: AA / Sebiha Arslan - Yaşam