Dalgıç polisler tarafından kurtarılan martı yeniden doğaya salındı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde kanatları ıslandığı için uçamayan bir martı, dalgıç polisler tarafından kurtarıldı ve yeniden doğaya salındı.

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, kanatları ıslandığı için deniz yüzeyinde mahsur kalarak uçamayan martı, Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler tarafından kurtarıldı. O anlar kameraya yansıdı.

Gemlik Körfezi'nde devriye gezen Sualtı Grup Amirliği ekipleri, denizin üstünde hareketsiz halde duran martıyı görünce harekete geçti. Dalgıç polisler, kakaç adı verilen kurtarma sopası yardımıyla bota aldıkları martıyı, Sualtı Grup Amirliği Şubesi'ne götürdü. Dinlenmek için su yüzeyine indiği ancak aç olduğu için bitkinlikten uçamadığı ve kanatları ıslandığı belirlenen martı, bir müddet kuruması için bekletildikten sonra yeniden doğaya salındı.

Martının kurtarıldığı ve yeniden doğaya salındığı anlar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi. (DHA)