Çiğli Belediyesi'nin 7. Pati Dostları Festivali'nde hayvanseverler buluştu

Çiğli Belediyesi tarafından bu yıl yedinci kez düzenlenen 'Pati Dostları Festivali'nde hayvanseverler bir araya geldi. Festivalde, Çiğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından tedavisi tamamlanan sahipsiz hayvanların sahiplendirilmesine yönelik çalışmalarda da bulunuldu.

Çiğli Belediyesi'nin ev sahipliğinde İzmir Veteriner Hekimleri Odası, İzmir Hayvan Hastanesi, The Maya Family ve Çiğli Kent Konseyi Hayvan Hakları Meclisi'nin katkılarıyla Akvaryum Kafe Restoran'da düzenlenen Pati Dostları Festivali'nde hayvanseverler gün boyunca konser, spor oyunları, yarışmalar, zumba dans gösterileri ve çocuk etkinlikleriyle zaman geçirdi.

Çiğli Kent Konseyi Hayvan Hakları Komisyonu ile ilçede faaliyet gösteren hayvan hakları dernekleri ve sivil toplum kuruluşları festival alanında kurdukları stantlarda hayvan haklarıyla ilgili bilgilendirmede bulundu. Sokak sakinlerinin beslenme ihtiyaçlarının karşılanması adına satış yapılan stantlara vatandaşlar ilgi gösterdi. Festivale katılan tüm hayvanseverlere sokak sakinlerini beslemeleri için ücretsiz mama, bahçelerine ekmek üzere saksıda çiçek ve kuş evi hediye edildi.

Festivale ilgi gösteren çocuklar için de çeşitli aktiviteler düzenlendi. Çiğli Belediyesi Spor Kulübü'nde görevli eğitmenler eşliğinde düzenlenen yüz boyama, zumba dans ve sportif yarışmalara ebeveynleriyle katılan çocuklar gün boyunca eğlendi.

7. Pati Dostları Festivali hakkında değerlendirmelerde bulunan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, şunları söyledi:

"Göreve geldiğimiz günden bu yana aynı gökyüzü altında yaşadığımız tüm canlılara eşit hizmet anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çiğli'mizin sokaklarında bizlerle birlikte yaşayan can dostlarımızın beslenme, barınma ve tedavi gibi işlemlerini titizlikle yerine getiriyoruz. İşte bu nedenle de Pati Dostları Festivali'ni düzenliyoruz. Festivalimize her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun bir katılım vardı. Vatandaşlarımızın festivale olan ilgisi bizler için mutluluk verici. Bizler çocuklarımıza can dostlarımızı sevmeyi, onlarla beraber ve haklarına saygı duyarak yaşamayı aşılamayı hedefliyoruz. İlçemizde her canlının huzur ve mutluluk içinde yaşaması için ne gerekiyorsa yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz."