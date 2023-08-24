Çanakkale'de Yangında Yaralanan Kaplumbağa Kurtarıldı

Çanakkale'de 3 gündür devam eden ve bugün kontrol altına alınan yangında Ümraniye Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri, alevlerin arasında kalan bir kaplumbağayı kurtardı. Yangından etkilenen kaplumbağaya su içiren ekipler, alevler nedeniyle yaralanan ayaklarına merhem sürdü.

Çanakkale'nin merkeze bağlı Kayadere köyü yakınındaki ormanlık alanda 3 gün önce başlayan orman yangını, bugün itibariyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede başta Tarım ve Orman Bakanlığı ve AFAD ekiplerinin yanı sıra birçok arama kurtarma ekibi de aralıksız olarak çalışmalarını sürdürüyor. Ormandaki yangın söndürme ve soğutma çalışmaları esnasında Ümraniye Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekipleri'nce yangın bölgesinde kalan bir kaplumbağa bulundu. Alevlerden etkilenen kaplumbağaya su ile ufak ufak müdahale eden ekipler, daha sonra su içirdi. Kaplumbağanın bazı uzuvlarında yanıklar oluştuğunu gören ekipler ilk müdahaleyi yanık kremiyle yaptı.

Kaplumbağayı kurtardıkları için çok mutlu olduğunu söyleyen Ümraniye Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi personellerinden Emrah Uzman, " Kaplumbağa, yangının arasından çıkmıştı. Aldık, su içirdik. Veteriner hekim yanık kremi sürerek, gerekli bakımını yaptı. Kaplumbağayı güvenli bölgeye götürüp doğaya bıraktık. Birinin canının yanması için insan olması şart değil, ağaçlar ve hayvanlar da birer canlıdır. Bu yangında kasıtlı bir durum varsa sebep olanların cezalarını çekmesi gerekir" şeklinde konuştu. - İSTANBUL