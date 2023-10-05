Bolu'da Jandarma Ekipleri Anaokulu Öğrencilerine Hayvan Sevgisi Aşılıyor

Bolu'da Jandarma ekipleri, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında Yumrukaya köyü ve Mebrure-İlhan Bağışgil anaokullarında etkinlik düzenledi. Ekipler, öğrencilere hayvanları anlatan kitaplar hediye etti ve okul bahçelerine kuş yuvaları astı.

Bolu'da jandarma ekipleri, anaokulu öğrencilerine hayvan sevgisi aşılamak için etkinlik düzenledi.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) tarafından, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında Yumrukaya köyü ve Mebrure-İlhan Bağışgil anaokullarındaki öğrencilerle bir araya geldi.

Okul bahçelerindeki ağaçlara kuş yuvaları asan ekipler, öğrencilere hayvanları anlatan çeşitli okuma ve boyama kitapları da hediye etti.

Etkinliklere heyecanla eşlik eden anaokulu öğrencileri, yuvalara yem bıraktı.

Öğrencilerle yakından ilgilenen jandarma ekipleri, miniklere hayvan sevgisi aşılamayı sürdürüyor.