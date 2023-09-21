Bolu'da apartmana giren yılan itfaiye tarafından doğaya salındı

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde bir apartmana giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya salındı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler, yılanı apartmanın merdiven boşluğunda buldu ve güvenli bir alanda doğaya bıraktı.