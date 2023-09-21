Bolu'da apartmana giren yılan itfaiye tarafından doğaya salındı
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde bir apartmana giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya salındı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler, yılanı apartmanın merdiven boşluğunda buldu ve güvenli bir alanda doğaya bıraktı.
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde apartmana giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya salındı.
Gölyüzü Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın girişinde yılan fark eden vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, bina etrafında ve içinde arama yaptı.
Apartmanın merdiven boşluğunda görülen yılan, ekipler tarafından yakalandı.
Yılan, ilçe merkezinden uzak bir alanda doğaya bırakıldı.
Kaynak: AA / Yaşam