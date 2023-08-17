Bodrum'da Yaralı Gümüş Martı Tedavi Edildi
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Bodrum ilçesinde Koyunbaba Mahallesi'nde yaralı ve uçamaz halde bulunan gümüş martı, Jandarma ekipleri tarafından tedavi edildi ve doğal yaşamına bırakıldı.
Bodrum ilçesinde yaralı bulunan gümüş martı tedavi edildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Koyunbaba Mahallesi'nde kolluk devriyesi sırasında gümüş martı olduğu değerlendirilen kuş, yaralı ve uçamaz halde arazide bulundu.
Jandarma ekiplerince tedavisinin yapılması için veteriner kliğine götürülen martı, gerekli tedavisinin ardından doğal yaşamına bırakıldı.