Bodrum'da Atık Toplama ve Ayrıştırma Günleri Belirlendi

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından belirlenen takvime göre atıklar her mahalleden haftanın belirlenen gününde toplanıyor. Atık toplama günleri ve diğer detaylar için Alo Atık Hattı aranabilir.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından "Atık Toplama ve Ayrıştırma Günleri" takvimine göre atıklar, her mahalleden haftanın belirlenen gününde toplanıyor.

Temizlik İşleri ekipleri tarafından Bodrum'da rutin temizlik çalışmaları titizlikle sürdürülürken, Belediye tarafından belirlenen günlerde mahallelerde bahçe atığı, eski eşyalar, plastik-metal- kağıt ve cam atıkları toplanmaya devam ediyor.

"Atık Toplama ve Ayrıştırma Günleri" takvimine göre, pazartesi günleri Bodrum, Kumbahçe, Umurça, Eskiçeşme, Yokuşbaşı, İçmeler, Bardakçı, Akçaalan, Karabağ ve Gölköy mahallelerinde; salı günleri Gümbet, Cevat Şakir, Turgutreis, Bahçelievler, Türkbükü, Peksimet mahallelerinde; çarşamba günleri Torba, Cumhuriyet, Gürece, Akyarlar, Gündoğan, Farilya, Küçükbük, Bağla ve İslamhaneleri'nde; perşembe günleri Bitez, Peksimet, Dereköy, Yalıkavak, Geriş, Gümüşlük, Güvercinlik, Koyunbaba mahallelerinde; cuma günleri Müsgebi, Yaka, Kargı, Yahşi, Dirmil, Turgutreis merkezde ve cumartesi günleri ise Konacık, Gaz Deresi, Çırkan, Küdür, Tilkicik'te atıklar toplanıyor.

Atıkların 1 gece önce çıkarılması, atık yağların Atık Getirme Merkezine teslim edilmesi gerekiyor.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Çevre temizliği konusunda vatandaşlarımızın duyarlı olmasını rica ediyoruz. Atık Toplama ve Ayrıştırma Günlerine riayet edilmediği takdirde çevre temizliğine için çalışan personelimizin de emekleri boşa gidiyor. Çünkü takvime göre çıkarılmayan atıklar, maalesef toplama günü gelene kadar orada bekliyor. Bu küçük bir detay gibi gözükse de güzel kentimizin temiz ve bakımlı kalabilmesi için önem arz ediyor. Tüm vatandaşlarımızın bu konuda hassasiyetini istiyoruz" dedi.

Atık Toplama ve Ayrıştırma Takvimi kapsamında Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından 01 Ocak -24 Kasım 2023 tarihleri arasında toplam 35 bin 528 Ton atık toplandı.

Basit tadilatlarda ve bahçe budamalarında sefer başına ücretlendirilen 5 metreküplük 3 adet Çift Kollu Kaldıraçlı (Hidrolikli) Konteyner Kamyon ile atıklarının toplanması için vatandaşlar ilgililerden randevu alabiliyor.

Atık toplama günleri ve diğer detaylar ile ilgili bilgi almak isteyenler, 0 252 363 94 00 numaralı Alo Atık Hattını arayabilir.