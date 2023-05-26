Bingöl'de polis tarafından yaralı bulunan kaplumbağa tedavi altına alındı

Bingöl'de aracın üzerinden geçmesi sonucu kabuğu kırılan kaplumbağa, duyarlı bir polis memurunun fark etmesiyle tedavi altına alındı.

Bingöl'de İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesinde görevli polis memuru Metin Bodur ve mesai arkadaşları, Sancak beldesinde gezerken yol ortasında yaralı bir kaplumbağa gördü. Aracın üzerinden geçmesi sonucu kabuğunun büyük kısmı kırılan kaplumbağayı alan polisler, tedavi edilmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğüne teslim etti.

Kaplumbağa, üniversitenin hayvan hastanesinde tedavi altına alındı. - BİNGÖL