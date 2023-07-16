Bingöl'de Engelli Genç, Spor ve Sanatla Yeniden Hayata Tutundu

Bingöl'de doğuştan bedensel engelli 22 yaşındaki Mehmet Veysel Tezel'in yaşamı, Bingöl Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezinde tanıştığı spor ve sanat branşlarıyla değişti.

Engeli nedeniyle içe kapanık bir yaşam süren ve evden çıkmak istemeyen Tezel, yıllardır engelli vatandaşlar için çalışmalar yürüten Bahattin Tuz'un koordinatörlüğünü yaptığı Bingöl Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezine yönlendirildi.

Ekipler tarafından evinden alınarak, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi tarafından sportif ve sanatsal faaliyetler yürütülen merkeze getirilen Tezel, burada farklı branşlarda düzenlenen kurslara katıldı.

Tanıştığı okçuluk, satranç, piyano ve resimde yeteneğini keşfeden ve sosyalleşen Tezel, kazandığı moral ve motivasyonla yaşama sarıldı.

"Her dalla ilgileniyorum"

Mehmet Veysel Tezel, AA muhabirine, merkezdeki tüm personelin kendileriyle yakından ve sevgiyle ilgilendiğini söyledi.

Merkezde çok mutlu vakit geçirdiğini dile getiren Tezel, "Yaşam merkezine gelmeden önce evde çok sıkılıyordum, hiçbir yere gidemiyordum. Burası çok güzel, okçuluk öğreniyor, piyano çalıyorum. Her dalla ilgileniyorum. Allah buradaki herkesten razı olsun, bize çok iyi davranıyorlar." dedi.

Merkezde müzik öğretmenliği yapan Osman Barut da müziğin insanın ruhuna rahatlık ve huzur verdiğini belirterek, engelli bireylerin merkezde müzikle de buluşturulduğunu ifade etti.

"Diğer insanlardan bir eksikliklerinin olmadığını hissedecekleri bir ortamda olmaları bizim açımızdan da onların açısından da güzel bir durum." diyen Barut, merkezden hizmet alan bireylerin gayet güzel bir öğrenme süreci yaşadığını, müziğin onlara iyi geldiğini aktardı.

"Buranın Veysel'e çok şey kattığını görüyorum"

Merkezin koordinatörü Bahattin Tuz da merkezde engelli ve dezavantajlı gruplara yönelik çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Merkezde bilgisayar, satranç, masa tenisi, okçuluk, piyano ve bağlama gibi çeşitli branşlarda 8 kursta hizmet verdiklerini, spor aktiviteleri düzenlendiğini anlatan Tuz, kurslara ve etkinliklere katılan bireylerin günlerinin çok verimli geçtiğini belirtti.

Tuz, işaret dili ve görme engellilerle ilgili de kurslar düzenleyeceklerini ifade ederek, bu merkez sayesinde engelli ve dezavantajlı bireylerin sosyalleştiğini kaydetti.

Mehmet Veysel Tezel'in de merkezde katıldığı kurslar ve aktiviteler nedeniyle öz güveninin geliştiğini, çevre edindiğini, kendisini daha iyi ifade ettiğini aktaran Tuz, "Buranın Veysel'e çok şey kattığını düşünüyorum ve öyle görüyorum. Veysel gibi misafirlerimiz olsun istiyorum. Buradaki mutluluğunu evde ailesiyle paylaşınca aile de bizi arıyor, tebrik ve teşekkür ediyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Tüm çalışanlarımıza gönülden teşekkür ediyoruz." diye konuştu.