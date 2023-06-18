Bıçak bileme dükkanları bayram öncesi yoğunluk yaşıyor

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde Kurban Bayramı öncesinde bıçak bileme dükkanlarında yoğunluk arttı. İlçede hizmet veren bıçak bileme ustası Gürkan Solmaz, bayram dolayısıyla yoğunluk yaşadıklarını belirtti. Kurbanlıkların ve etlerin kesimi için el yapımı bıçakların tercih edildiğini anlatan Solmaz, keskin olmayan bıçakla yapılan kesim hem kişiye hem de kurbanlığa eziyet verir.

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde Kurban Bayramı öncesinde bıçak bileme dükkanlarında yoğunluk arttı.

İlçede hizmet veren bıçak bileme ustası Gürkan Solmaz, AA muhabirine, bayram dolayısıyla yoğunluk yaşadıklarını belirtti.

Kurbanlıkların ve etlerin kesimi için el yapımı bıçakların tercih edildiğini anlatan Solmaz, "Bıçak bileme işlemini babamdan öğrendim. Bıçaklar herkese götürülmez. Bu işi bilen kişilerin yapması gerekir." dedi.

Solmaz, 5 yıldır mesleğini icra ettiğini aktararak, "Kurban kesim çok zor iş. Kesecek kişinin bıçağının keskin olması gerek. Keskin olmayan bıçakla yapılan kesim hem kişiye hem de kurbanlığa eziyet verir." diye konuştu.