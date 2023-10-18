Beyoğlu'nda 4 yaşındaki kız çocuğu 10 metre yükseklikten düştü

İstanbul'da inanılmaz kurtuluş kamerada: 4 yaşındaki çocuk 3'üncü kattan aracın üzerine düştü

Hastaneye kaldırılan yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İSTANBUL - Beyoğlu'nda 3'üncü kattaki evinde oyun oynarken pencereye çıkan 4 yaşındaki kız çocuğu, halıya tutunmaya çalışırken yaklaşık 10 metre yükseklikten park halindeki aracın üzerine düştü. Hastaneye kaldırılan yaralı çocuğunun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, o anlar kameraya yansıdı.

Olay, Kocatepe Mahallesinde dün saat 11.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 yaşındaki kız çocuğu pencereye çıktı. Bir süre bekleyen küçük çocuk, düşmemek için pencerede asılı olan halıya tutundu. Kızın halıya asılı olduğunu gören vatandaşlar, aileyi uyarmak için koştu. Ancak kız çocuğu, yaklaşık 10 metre yükseklikten park halindeki aracın üzerine düştü. Sesleri duyan vatandaşlar koşarak kız çocuğunu düştüğü yerden aldı. Yaralı çocuk çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çocuğun düştüğü sırada, anne ve babasının evde olmadığı, küçük kızı ise bir başkasına emanet ettikleri iddia edildi. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

"Aile sorunlu olduğu için böyle bir olay yaşanmış"

Olay anında küçük kız çocuğunu kurtarmak için gelen Volkan Özdamar, "Dün sabah saatlerinde bizim arkadaşların koşuşturması ile ben de duydum olayı. Hemen aşağı doğru koştum. Halının olduğu dairede bir tane çocuk sallanıyordu. Camdan düşmüş. Biz gördükten sonra koştuk. Ben o sırada içeri girdim, beki yukarı çıkar kurtarırım veya ailesini uyandırırım diye. O sırada çocuk aşağıya doğru düştü. Düştükten sonra 1. katın mermerine kafasını vurduğu için biraz kötüydü ama bilinci yerindeydi. Ambulansı aradık geldiler. Aile sorunlu olduğu için böyle bir olay yaşanmış. Polis ekipleri aile bireylerini aldı. Kız da sonra ambulansla hastaneye gitti. Çocuk tahmini 4 yaşında kız çocuğuydu" ifadelerini kullandı.