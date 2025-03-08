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Çocukken reklamında oynadığı şirkete yönetici oldu! Değişim inanılmaz

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Kayseri'de 1969 yılından itibaren faaliyet gösteren firmada, 1990'lı yıllarda üretilen bebe bisküvisinin ambalajında bebeklik fotoğrafı yer alan Begüm Büyüknalbant, şimdilerde aynı işletmede satın alma ve kurumsal iletişim direktörü olarak görev yapıyor.

Kayseri'de bir bisküvi firmasının 1990'lı yılların başında ürettiği bebe bisküvisinin ambalajında bebeklik fotoğrafıyla reklam yüzü olan Begüm Büyüknalbant, aynı işletmede 11 yıldır satın alma ve kurumsal iletişim direktörü olarak çalışıyor.

Aile işletmesinde 3. kuşak olarak çalışan 35 yaşındaki 2 çocuk annesi Büyüknalbant, aile şirketinde3 kardeşiyle birlikte çalışıyor.

"AMBALAJDA REKLAM YÜZÜYDÜM"

Henüz bebekken firmada reklam yüzü olarak yer aldığını ve ilginç bir kariyer hikayesi olduğunu anlatan Büyüknalbant, 2012 yılından itibaren şirkette çalışmaya başladığını dile getirdi. Büyüknalbant, şunları kaydetti:

Çocukken reklamında oynadığı şirkete yönetici oldu! Değişim inanılmaz

"Bu pozisyona hemen gelmedim. İlk yıllarımda önlüğümü giyerek gıda teknikeri olarak çalışmak istedim. Burası bir aile şirketiydi ve bana her zaman bir masa ve koltuk vardı ama ben üretim işleyişini öğrenmek istiyordum. Abime ve babama bunu söyledim, 'Önlüğümü giyeceğim ve üretimde çalışacağım, işleyişin nasıl olduğunu öğrenmek istiyorum.' dedim. Gıda teknikeri olarak başladım, aslında işletme mezunuyum. Paketlemeden bisküvi toplamaya, kolilemeden tarihlemeye kadar birçok alanda çalıştım. 1990'lı yılların başında bebe bisküvisi üretirken ambalajda reklam yüzüydüm. Bir usta başı beni oradan tanıdı ve beni deşifre etti. Gıda teknikeri olmadığım anlaşıldı. Rotasyonlar yaparak üretimin ardından diğer birimlere geçtim, şimdi bu pozisyonda devam ediyorum."

Çocukken reklamında oynadığı şirkete yönetici oldu! Değişim inanılmaz

"TECRÜBEYLE PİŞTİM"

Büyüknalbant, işi mutfağında öğrenmenin kendisine çok fayda sağladığını belirterek, "Neyin nasıl yapıldığını, işleyişi, hangi ürün nereden alınır bunu net şekilde öğrenmiş oldum, tecrübeyle piştim. Kayseri'de bir firmanın hem yönetiminde yer almaktan hem de kadın faaliyetlerinde bulunmaktan çok mutluyum." dedi.

Çocukken reklamında oynadığı şirkete yönetici oldu! Değişim inanılmaz
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıRasim Karakaya:

İşletme mezunu olup "Gıda Teknikeri" nasıl olunuyor? Gıda teknikerliği okulunu okuyarak elde edilecek bir ünvandır. Sen aile işletmende, okulunu OKUMAMIŞ bir insan olarak, denetleyici, organizatör, şef filan olursun. Ancak Gıda Teknikeri olamazsın. Bazı ünvanlar aile işletmesinde babadan kıza havadan geçmez.

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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

zaten fotoğrafını kullandıkları için ilk başta ise almışlar.. sonra zaten yavaş yavaş yükseltmisler

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