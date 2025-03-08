Çocukken reklamında oynadığı şirkete yönetici oldu! Değişim inanılmaz

Kayseri'de bir bisküvi firmasının 1990'lı yılların başında ürettiği bebe bisküvisinin ambalajında bebeklik fotoğrafıyla reklam yüzü olan Begüm Büyüknalbant, aynı işletmede 11 yıldır satın alma ve kurumsal iletişim direktörü olarak çalışıyor.

Aile işletmesinde 3. kuşak olarak çalışan 35 yaşındaki 2 çocuk annesi Büyüknalbant, aile şirketinde3 kardeşiyle birlikte çalışıyor.

"AMBALAJDA REKLAM YÜZÜYDÜM"

Henüz bebekken firmada reklam yüzü olarak yer aldığını ve ilginç bir kariyer hikayesi olduğunu anlatan Büyüknalbant, 2012 yılından itibaren şirkette çalışmaya başladığını dile getirdi. Büyüknalbant, şunları kaydetti:

"Bu pozisyona hemen gelmedim. İlk yıllarımda önlüğümü giyerek gıda teknikeri olarak çalışmak istedim. Burası bir aile şirketiydi ve bana her zaman bir masa ve koltuk vardı ama ben üretim işleyişini öğrenmek istiyordum. Abime ve babama bunu söyledim, 'Önlüğümü giyeceğim ve üretimde çalışacağım, işleyişin nasıl olduğunu öğrenmek istiyorum.' dedim. Gıda teknikeri olarak başladım, aslında işletme mezunuyum. Paketlemeden bisküvi toplamaya, kolilemeden tarihlemeye kadar birçok alanda çalıştım. 1990'lı yılların başında bebe bisküvisi üretirken ambalajda reklam yüzüydüm. Bir usta başı beni oradan tanıdı ve beni deşifre etti. Gıda teknikeri olmadığım anlaşıldı. Rotasyonlar yaparak üretimin ardından diğer birimlere geçtim, şimdi bu pozisyonda devam ediyorum."

"TECRÜBEYLE PİŞTİM"

Büyüknalbant, işi mutfağında öğrenmenin kendisine çok fayda sağladığını belirterek, "Neyin nasıl yapıldığını, işleyişi, hangi ürün nereden alınır bunu net şekilde öğrenmiş oldum, tecrübeyle piştim. Kayseri'de bir firmanın hem yönetiminde yer almaktan hem de kadın faaliyetlerinde bulunmaktan çok mutluyum." dedi.