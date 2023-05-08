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Batman'da hasar gören Lale Camii'nin minaresi yıkıldı

Batman'da hasar gören Lale Camii'nin minaresi yıkıldı

Yaşam Haberleri

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde, Batman'da ağır hasar gören Lale Camii'nin minaresi kontrollü olarak yıkıldı.

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde, Batman'da ağır hasar gören Lale Camii'nin minaresi kontrollü olarak yıkıldı.

Çarşı Mahallesi'nde bulunan Lale Camii'nin 1976 yılında inşa edilen minaresi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gördü. Yapılan hasar tespit çalışmalarında, caminin yıkımına karar verildi. Minare, alınan güvenlik önlemlerinin ardından, halat bağlanarak kontrollü olarak yıkıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bayram Ayhan - Yaşam

Kahramanmaraş Batman Yaşam Haberler

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