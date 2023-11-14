Batman'da çocuklara oyuncak desteği

Batman'ın Sason ilçesinde ayakkabılarını oyuncak yaparak oyun oynamaya çalışan çocuklara İlçe Kaymakamı Murat Mete tarafından top ve oyuncak araba gönderildi.

Batman'ın Sason ilçesinde mahallede ayakkabılarını oyuncak yaparak oyun oynamaya çalışan çocuklara duyarsız kalmayan İlçe Kaymakamı Murat Mete, çocuklara top ve oyuncak araba gönderildi.

Geçtiğimiz günlerde ayakkabılarını oyuncak yaparak oyun oynamaya çalışan mahalledeki çocukları fark eden bir vatandaş, çocukların fotoğraflarını çekerek sosyal medya hesabı üzerinden oyuncak desteği talep etmişti. Paylaşımı gören Sason Kaymakamı Murat Mete, çocuklara istedikleri oyuncak olan futbol ile voleybol topları ve oyuncak arabalar gönderdi. Gönderilen oyuncakları alan çocuklar, Kaymakam Murat Mete'ye teşekkür etti. - BATMAN