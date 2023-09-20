Başakşehir'de İETT otobüsü devrildi, 5 kişi yaralandı

5 (Aktüel görüntü)

Ahmet YEŞİLMEN- Uğur ŞAHİN - Oğuzhan CİN -/İSTANBUL(DHA) BAŞAKŞEHİR Güvercintepe Mahallesi'nde İett'ye bağlı körüklü otobüs devrildi. Rampa çıkarken geri geri kayarak devrilen otobüste 5 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Mk11 Olimpiyatköy metro - Kayaşehir - Güvercintepe seferini yapan İETT otobüsü rampa çıkarken bir anda geri geri kaymaya başladı. Bir sitenin duvarına çarpan otobüs daha sonra yol kenarındaki arsaya devrildi. Bu sırada yolda ilerleyen araçlar da büyük tehlike atlattı.

Kazadan sonra otobüste adeta can pazarı yaşandı. Otobüste bulunan yolcular kendi imkanları ile dışarı çıkmaya çalıştı. Kazada 5 yolcu yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, polis ve itfaiye sevk edildi. Yaralı yolcular ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken otobüs şoförü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan feci kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, körüklü otobüsün rampadan kayarak sitenin duvarına çarpıyor. Kaymaya devam eden otobüs metreler sonra devrilerek yan yatıyor.

"YARALILARI CAMLARI KIRARAK ÇIKARDIK"

Kazaya tanık olanlardan biri " Yukarı giden aracın freni tutmadı. Direklere çarpna araç yan yattı Kazada yaralananları ambulanslarla götürdüler. Biz yardım ettik. Camları kırarak çıkardık " diye konuştu.