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Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli maaşı için umut yeşerten sözler

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli maaşına ilişkin konuştu. Işıkhan, "Ocak ayında, enflasyon oranları belli olduktan sonra Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda en düşük emekli aylığının arttırılması noktasında bir çalışma içerisinde bulunabileceğimizi ifade etmek isterim." dedi.

Ekonomi Yönetimi, Yeni GAP Eylem Planı İstişare Toplantısı ve bu yılın son Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) Toplantısının ardından gazetecilerle bir araya gelerek gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Asgari ücrete ilişkin soru üzerine Bakan Işıkhan, asgari ücretin, makroekonomik dengeleri, istihdam piyasasını ve enflasyonun dinamiklerini doğrudan etkileyen çok kritik bir mekanizma olduğunu belirtti.

Toplantıların ardından 24 Aralık'ta asgari ücretin 2025 yılı için net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini hatırlatan Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü: Asgari ücret desteğini 700 liradan 1000 liraya çıkarmıştık. Maliyetini düşündüğümüzde de 70 ile 82 milyar lira arasında işverenlerimiz aracılığıyla işçilerimize asgari ücret desteğini vermiş olacağız. Burada tabii ki asgari ücretin yıllar boyu gelişimine de değinmemizde çok büyük yarar var. Bu çerçevede özellikle 2002 yılında asgari ücret bildiğiniz gibi 184 liraydı. 2025 yılında nominal olarak 119 katına, reel olarak ise 4 katına çıkmıştı. Dolar ve avro bazında değerlendirdiğimizde, asgari ücret 2002'de 127 dolar iken, 2025'te 630 dolara yükselmiş. 2002'de 144 avro iken, bugün 605'e avroya yükselmiş. Ayrıca esas mesele asgari ücretin buradaki nominal seviyesi değil satın alma gücüdür. Bu satın alma gücünü ve refahı kalıcı hale getirmemiz çok önemli. Özetle Orta Vadeli Program hedeflerimizle uyumlu bir politika izleyeceğiz. Zaten dezenflasyon sürecine de girmiş bulunmaktayız.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI

Bakan Işıkhan, emekli aylıklarına ilişkin soru üzerine, emekli aylıklarının arttırılmasının yasal bir düzenleme doğrultusunda gerçekleştirildiğini söyledi.

Kanuna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışlarının Ocak ve Temmuz ayında 6 aylık TÜFE oranında, memur emeklilerinin ise enflasyon farkına ilaveten toplu sözleşmelerinde belirtilen rakamlarla belirlendiğini dile getiren Işıkhan, şu ifadeleri kullandı: En düşük emekli aylığı bildiğiniz gibi 10 bin liraydı temmuz ayında, en son 12 bin 500 liraya çıkardık. Tabii burada kök aylığın artışı şöyle; kısa süreli ve az prim ödediği için düşük aylık alan emeklilerimizi biz 12 bin 500'e tamamlıyoruz ve aradaki fark da Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından ödeniyor. Ocak ayında, enflasyon oranları belli olduktan sonra Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda en düşük emekli aylığının arttırılması noktasında bir çalışma içerisinde bulunabileceğimizi ifade etmek isterim."

BELEDİYELERİN PRİM BORÇLARI 160 MİLYARA ULAŞTI

Bakan Işıkhan, belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumuna prim borçlarına ilişkin soru üzerine, 31 Mart seçimlerinden bugüne kadar, 96 milyar lira olan belediyelerin SGK borçlarının şu an 160 milyara ulaştığını dile getirdi.

Ödenmeyen sigorta primleri için her gün faiz işlediğine dikkati çeken Işıkhan, şu bilgileri verdi: Tüm belediyelerimize eşit bir şekilde yaklaşıyoruz, hiçbir şekilde parti ayrımı gözetmeksizin SGK'nın prim tahsilatını gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Küçükçekmece Belediyesinin 1 milyar 65 milyon liralık borcuna karşılık gayrimenkul teklifini biz kabul ettik ve tahsilatımızı gerçekleştirdik. Burada o belediye, şu belediye diye biz bakmıyoruz. Ben 85 milyonun bakanıyım. Benim en önemli amaçlarımdan bir tanesi belediyelerimizin SGK'ya olan prim borçlarının ödenmesidir. İlk 10 belediyeyi, 1 milyar küsur borcu olan belediyeleri açıklamıştık. Tabii ki burada haciz getirme sürecini de gerçekleştirdik. Ancak daha önce attığımız adımları da değerlendirmemiz gerekiyor.

"BORÇLARI KAYNAĞINDAN TAHSİL EDECEĞİZ"

İletişime geçtik, ödeme emirlerini verdik ve 81 ildeki SGK il müdürlerimiz bu belediyelerle birebir iletişime geçmelerine rağmen hala borcunu ödemeyen belediyelerimiz söz konusuydu. Özellikle Adana ve Mersin Büyükşehir Belediyelerimiz, banka mevduat hesaplarına haciz koyarak ve diğer yöntemleri yasanın bize vermiş olduğu, mevzuatın bize verdiği yetkiye dayanarak da biz haciz işlemlerini gerçekleştirdik. Bunun ötesinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayınlandı bildiğiniz gibi. Artık belediyelerin prim borçlarını, iştiraklerinin, ilgili kuruluşlarının prim borçlarını kaynağından tahsil edeceğiz. Kaynağından tahsil edeceğimiz için de artık hiç böyle bir sürece girmenize de gerek kalmayacaktır. Bunu özellikle belirtmek isterim.

Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli maaşı için umut yeşerten sözler
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıAdil Basyigit:

Akepeli ne kadar yönetici varsa ve onlara ne kadar oy veren varsa hepsini Allaha havale ediyorum

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Haber Yorumlarıemin demirtaş:

AYNI UMUT AŞIĞI ASGARİ ÜCRETTEDE VARDI ALGI YAPIP İNSANLARI KANDIRIYORSUNUZ NE UMUDUM KALDI NEDE YAŞAMA ŞEVİNÇİM ARTIK HİÇ BİRŞEYİN DÜZGÜN OLACAĞINA İNANMIYORUM GEÇİNMİYE ÇABALAR OLDUK NE UYKU KALDI NEDE HUZUR EXTRA İŞLER BULMAYA ÇALIŞIR OLDUK BİR GÜN KILIK KIYAFET DEĞİŞTİRİNDE SAHALARA İNİN YADA Bİ ASGARİ ÜCRETLİNİN 2-3 AY MİSAFİRİ OLUNDA GEÇİM NASIL OLUYOR BAKIN LÜTFEN

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Haber YorumlarıROTA ANIMALS:

Tam bir emekli düşmanı.Yumusak konuşur ama kinlidir

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Haber YorumlarıEmekli sır.17:

Emekliler yüz yılı 2024 güncel maaşım 17.500 tl 2024 yılı Enflasyonu % 47 maaşımdan kalan 10.500 tl Barınma kiram 9.000 tl 7 ortaklı bu koalisyon hükümetine hakkımı helal etmiyorum.

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Haber Yorumlarıdikduran adam:

GİT DERDİNİ ELREME ÖZGÜRE MANSURA ANLAT

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Haber YorumlarıAyhan erdem:

Bir bakan olarak bu maaşla insanlar nasul geçınır diye vicdan muhasebesi yapar ama kendileri saltanat içınde yaşayan garibana acımaz

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Haber Yorumlarıdikduran adam:

ÇALIŞMA DEDİKLERİ 12,500 DEN 15.000 TL YE ÇIKARACAKLAR HERZAMANKİ GİBİ AYNI TAS AYNI HAMAM

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