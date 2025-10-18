Haberler

Bağcılar'da Gençlik ve Spor Bakanlığı Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu Hizmete Açıldı

Bağcılar'da Gençlik ve Spor Bakanlığı Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu Hizmete Açıldı
BAĞCILAR'da yapımı tamamlanan Gençlik ve Spor Bakanlığı Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu, hizmete açıldı.

BAĞCILAR'da yapımı tamamlanan Gençlik ve Spor Bakanlığı Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu, hizmete açıldı. Deprem yönetmeliğine uygun ve modern bir yapıya sahip olan yurdun 756 öğrenci kapasiteli olduğu bildirildi.

Eğitime yönelik hayata geçirdiği projelerle öğrencilerin yaşamını kolaylaştıran Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bağcılar'da yükseköğretim erkek öğrenci yurdunu hayata geçirdi. Mahmutbey Mahallesi Soğuksu Caddesi üzerinde inşa edilen yurt, 2025-2026 Yükseköğretim Akademik Yılı'nın başlamasıyla hizmet vermeye başladı.

Bağcılar Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Yükseköğretim öğrencilerin kaldığı yurt modern ve son sistem tüm imkanların seferber edilmesiyle öğrencilere konforlu bir ortamda barınma hizmeti veriyor. Yurtta temiz odalar, yemekhane, dinlenme salonları, öğrencilerin ders çalışabileceği alanlar ve spor salonu bulunuyor" denildi.

'ULAŞIM AÇISINDAN ÇOK İYİ BİR KONUMDA'

Yurtla ilgili bilgiler veren Yurt Müdür Vekili Turgay Can, "756 öğrenci kapasiteli yurdumuzda 620 öğrenci kalıyor. 6 kişilik odalarda şu anda 4'er öğrenci kalıyor. Öğrenciler buradan çok memnun. Yemeklerimiz çok lezzetli. Ben de onlara eşlik ediyorum çok memnunlar. Ulaşım açısından da iyi bir konumdayız. Metro çok yakın. Öğrencilerimiz özellikle bu yünden çok rahat ediyorlar" ifadelerini kullandı.

'İSTANBUL'UMUZA HAYIRLI OLSUN'

İlçenin bir yurda kavuşmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "Erkek öğrenci yurdumuz ilçemize ve İstanbul'umuza hayırlı olsun. Öğrencilerimiz için büyük rahatlık oldu. Barınma sorunları çözülmüş oldu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a gençlerimize verdiği değer ve desteklerinden dolayı en içten teşekkürlerimizi sunuyorum. Gençlerimizin spordan istihdama, spordan sanata kadar her alanda daha güçlü bir geleceğe hazırlanması için sunduğu imkanlar, bizler için de motivasyon kaynağı oluyor. Bunun yanında başta ilçemize ve ilçemizin gençlerine olan desteğini hiçbir zaman esirgemeyen, ülkemizin gençlik ve spor alanında gelişimi için yoğun çaba sarf eden Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak ile bu önemli projeye katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

