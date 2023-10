Aydın Valisi Yakup Canbolat 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde mesaj yayımladı

Aydın Valisi Yakup Canbolat '4 Ekim Hayvanları Koruma Günü' dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aydın Valisi Yakup Canbolat 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında; Değerli Aydınlılar; 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü, birlikte yaşadığımız, aynı havayı soluduğumuz, her biri kendine özgü yaşam biçimlerine sahip milyonlarca tür hayvanı korumak adına farkındalık oluşturmayı hedefleyen özel bir gündür. Öncelikle bu özel günün; hayvanların haklarını tam anlamıyla koruduğumuz, dostlarımızla birlikte huzur içinde yaşayacağımız bir dünyaya vesile olmasını temenni ediyorum. Biliyoruz ki dünyamızın yaşanabilir olması, ancak bütün canlıların denge içinde yaşamasıyla mümkün olabilmektedir. Tüm canlıların birbirleriyle uyumlu yaşaması da insanların hayvanlar ve doğa ile barışık olmasına, onların haklarına saygı duymasına bağlıdır. Bu çerçevede ülkemizde, hayvanların rahat yaşamalarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek; hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmaları, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu yürürlüğe girmiştir. Yasal düzenlemelerle üretilen çözümlerin tam anlamıyla hayata geçebilmesi ancak toplumsal dönüşümle mümkün olabilmektedir. Bu bakımdan bizi biz yapan yüksek insani değerlerimizin doğru bir şekilde yorumlanması gerekmektedir. Bu çerçevede, hastalanan, doğada aç kalan, yaralanan hayvanların hizmetine koşmuş, onların tedavisi, beslenmesi ve nesillerinin devamı için çeşitli vakıflar kurmuş bir medeniyetin mensupları olarak bizim duyarlılığımızın daha fazla olması gerekmektedir. Mezarlarındaki sandukaların yanına yağmur suyu biriktirip hayvanların içmesi için küçük tekneler yapan ecdadımıza layık nesiller gibi davranmamız; hayvanların da can taşıyan, doğuştan gelen bazı haklara sahip olan varlıklar oldukları bilinciyle hareket etmemiz gerekmektedir" dedi.

Aydın genelinde de hayvanları korumaya karşı çalışmaların yapıldığını belirten Vali Canbolat, "Diğer yandan, İlimizde İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'ne bağlı ekiplerimiz, çevre ve doğa ile hayvanlara karşı işlenen suçlarla mücadele çerçevesinde; hayvanları öldüren, yaralayan, zehirleyen ve onları kumar hedefli dövüştüren kişileri yakalamaya ve adalete teslim etmeye yönelik faaliyetlerini başarıyla yürütmektedir. Bununla birlikte gönüllü sivil toplum kuruluşlarımız ve İl Hayvanları Koruma Kurulumuz, ilimizdeki hayvan haklarının korunmasına ve oluşan sorunların çözümüne ilişkin çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedirler. Hayvanlarımızın daha iyi şartlarda yaşayabilmeleri için gereken şartları tahsis etmeye yönelik tüm bu yasal düzenlemeler, kişi, kurum ve kuruluşların bireysel ve kurumsal faaliyetleri gerekli, önemli ve değerlidir. İnsanoğlunun kısıtladığı alanlarda yaşamaya çalışan hayvanların, çok zorlu bir mücadele verdiklerinin farkında olmamız gerekmektedir. Daha fazla bilgilenerek daha fazla insani dokunuşlarla bu zorlu mücadelelerini kolaylaştıracağımıza yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nün toplumda hayvanlara karşı sevgi ve şefkat duygularının uyanmasına ve hayvan haklarına saygı duyulmasına vesile olmasını temenni ediyor, tüm Aydınlı hemşehrilerime en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN