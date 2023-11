Aydın'ın Söke ilçesinde selde can kaybı 3'e yükseldi

Aydın'ın Söke ilçesinde sağanak nedeniyle oluşan sele kapılan 3 kişi öldü, kaybolduğu bildirilen 1 kişi için arama çalışmaları sürüyor.

4 İLÇEDE ETKİLİ OLDU

Alınan bilgiye göre, dün gece başlayan sağanak, Söke, Koçarlı, Karpuzlu ve Çine ilçelerinde sele neden oldu. Tarım alanları, yollar sular altında kaldı. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Selin yaşandığı bölgelere itfaiye, jandarma, polis, AFAD, DSİ ve Karayolları ekipleri sevk edildi. İzmir'den de bölgeye takviye ekipler yönlendirildi.

3 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Söke ilçesine bağlı Demirçay Mahallesi'nde gece düzenlenen nişan törenine katılan Hacer-Ali Alptekin çifti ile Erhan Kavaklıçay, aynı otomobille evlerine dönmeye çalışırken sel sularına kapıldı. Otomobil, mahalle meydanından yaklaşık 1 kilometre ilerideki dere yatağında, park halindeyken sel sularına kapılarak sürüklenmiş 4 araçla bulundu. Otomobilden Hacer Alptekin ile Erhan Kavaklıçay'ın cenazeleri çıkarıldı. Ali Alptekin için de arama çalışması başlatıldı. Söke'ye bağlı Güneyyaka Mahallesi'nde sel sularına kapılan Nurten Sivritaş'ın cenazesine arama çalışmaları sonucu ulaşıldı.

AFAD BAŞKANI MEMİŞ'TEN AÇIKLAMA

AFAD Başkanı Okay Memiş, Demirçay Mahallesi'ne gelerek incelemelerde bulundu. Okay Memiş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, üç vatandaşın hayatını kaybetmesi dolayısıyla üzüntü yaşadıklarını belirtti. Bir kişi için arama çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Memiş, şöyle konuştu: "Maalesef 'sarı kod' uyarılarda bile bölgesel ve ani yağışlar olduğunu gözlemiyoruz. Bütün dünyada bilim adamlarının söylediği ifade ettiği üzere 2023 yılından sonra dünyanın her yöresinde buna benzer daha önce karşılaşmadığımız orman yangınları, sel ve su baskınlarıyla ani iklim değişikliklerinden dolayı bu tür afetlerle karşı karşıya kalacağız. Biz de bunları takip ediyoruz. Vatandaşlarımızın yapılan ikazlara uymasını çok önemsediğimizi ifade etmek isterim."

"ZARAR, DEVLETİMİZİN İMKANLARI SAYESİNDE GİDERİLİR"

Dün sarı kodla bölgedeki vatandaşların uyarıldığını anımsatan Memiş, "Buna rağmen can kaybıyla karşılaştığımızda çok üzülüyoruz. Vatandaşlarımızın bu konuda uyarılara dikkatle uyarak daha özenli olmasında fayda görüyoruz. Biz vatandaşımızın emrindeyiz. Burada zarar tespitleri yapılacak. Zarar devletimizin imkanları sayesinde giderilir. Can kaybı olmaması bizim en büyük dileğimiz." diye konuştu.

AYDIN VALİSİ CANBOLAT İNCELEMELERDE BULUNDU

Vali Yakup Canbolat, sabah erken saatlerde selin etkili olduğu bölgelere giderek incelemelerde bulundu.

Yakup Canbolat, Demirçay Mahallesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, dün Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bölgede sağanak uyarısı verdiğini hatırlattı. Söke, Koçarlı ve Karpuzlu'da sağanağın etkili olduğunu, su baskınları yaşandığını aktaran Canbolat, Güneyyaka ve Demirçay mahallelerinde afetle karşı karşıya kaldıklarını ifade etti.

"130'A YAKIN ARAMA KURTARMA EKİBİ ÇALIŞIYOR"

Toplam 130'a yakın arama kurtarma ekibiyle çalışmaları sürdürdüklerini aktaran Canbolat, şöyle konuştu: "Güneyyaka'da yaşlı bir teyzemizi de yaralı olarak helikopterle hastaneye intikalini sağladık. Bölgemizde Devlet Su İşleri, Karayolları, Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve ilçe belediye ekipleri de organize oluyorlar. Yoğun bir şekilde yolların tekrar faaliyete geçmesi, elektriklerin verilmesi ve diğer aksayan hususların da tekrar işler hale getirilmesi konusunda çaba sarf ediyoruz."

"BURALARDA GÖRÜLMÜŞ ŞEY DEĞİL"

Demirçay Mahallesi Muhtarı Mustafa Altın, gece saat 02.00 sıralarında başlayan sağanağın yarım saat etkili olduğunu belirtti. Gece nişan merasimi düzenlendiğini aktaran Altın, "Yarım saat içerisinde biz de ne olduğunu anlamadık. Bizim burada bu hiç görülmüş bir şey değil. Nişandan çıkan bir arkadaş eşiyle birlikte yanlarında da genç bir çocuk var. Şuradan aşağı inince sele kapılmışlar. İkisinin cenazesini bulduk." dedi.